多部门联合部署做好稳投资工作
8月28日，国家发展改革委联合有关部门召开全国投资工作推进会议，研究布置重点任务，加力加紧做好稳投资各项工作。
会议指出，今年以来，投资结构呈现向新向优的变化趋势，投资效益和质量不断提高，投资对经济社会高质量发展发挥了重要支撑作用。面对当前投资运行中的困难挑战，要坚定信心、主动作为，立足实际采取有力有效措施，充分调动各方面积极性，深入挖掘科技创新、产业升级、城市更新等方面投资空间，最大限度激发和释放投资潜力，以有效投资支撑经济社会高质量发展。
会议强调，各地方和有关部门要不折不扣落实好党中央和国务院决策部署，认真抓好稳投资各项工作。要统筹发展和安全，坚持极限思维、底线思维，扎实做好防灾减灾救灾有关工作。
一是加大对“两重”建设和中央预算内投资项目的调度督促力度，加快地方政府专项债券发行使用，抓紧投放新型政策性金融工具资金，严格执行资金监管，保障资金及时支付。
二是加快推进“十五五”规划重大工程项目实施，尽快形成实物工作量。
三是系统推进“六张网”规划建设，抓紧谋划一批重点项目，多渠道筹措项目建设资金，建立健全协调机制，确保“六张网”建设高效有序推进。
四是精准高效强化用地、环评等要素支持，针对性加强场景、数据、技术、人才等新型要素保障。
五是扎实推进重点领域价费改革、数据共享、应用场景拓展、标准规范制定、组织模式创新等工作，持续加大“软建设”工作力度。
六是抓紧推出一批吸引民营企业参与的重大项目，支持民营企业参与基础设施REITs发行、政府和社会资本合作（PPP）新机制项目建设运营，落实支持民营企业发展各项政策，建立健全民营企业问题反馈和协调解决机制，千方百计激发民间投资活力。
七是按照“实施一批、前期一批、储备一批、谋划一批”的要求，加强项目谋划储备，做好项目前期工作。
来 源：新华网
记者：魏玉坤
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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