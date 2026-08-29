新华网 2026-08-29 12:24:58

近日，尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。此次泥石流为何来势这么猛？造成的危害这么大？记者28日采访了权威专家。

此次泥石流成因——

第二次青藏科考队队长、中国科学院院士姚檀栋表示，本次区域灾害的核心诱因是冰崩灾害，冰崩发生于尼泊尔境内。从科学机理来看，这场灾害呈现典型的灾害级联效应：冰崩发生后，灾害能量顺山谷河道向下传导、逐级放大，越往下游区域，灾害破坏威力越强、次生风险越突出。

结合遥感影像，中国科学院成都山地灾害与环境研究所所长康世昌分析指出，这次泥石流灾害主要是高位的冰岩崩导致。

“影像资料非常清晰地显示，事发河流下来后就是我们的界河，冰岩崩发生在尼泊尔一侧。从这条冰川在没有发生冰岩崩之前的照片和现在发生冰岩崩之后的照片对比来看，非常明显可以看到在冰川末端大概5200米到5400米之间，冰川崩解下来带动了岩崩，所有的崩解下来形成冰川泥石流。”

冰崩缘何发生——

中国地质调查局成都地质调查中心教授级高工高延超介绍，冰崩是指在高海拔山区，大块冰体甚至整条冰川在重力作用下，沿着冰川内部的破裂面或脆弱面迅速脱离母体，发生倾倒、滑塌或坠落的剧烈自然灾害。它是冰川灾害中破坏力最强的一种形式。

“从地质历史时期来看，地球分为冰期和间冰期。冰期是冰川大量形成的时期，间冰期则是气温升高、冰川逐渐瓦解消亡的时期。目前我们处于相对温暖的间冰期阶段。在青藏高原，冰川和高位冰湖广泛发育和分布，这些区域本身就是冰崩等冰川灾害的高发地带。”高延超说。

来势为何这么猛——

从2016年青藏高原发生的阿汝冰崩到2021年印度山区发生的冰崩，此类冰川灾害的发生频次增多、影响范围扩大、破坏程度加剧。这也是全球气候变暖背景下，青藏高原及其周边地区冰冻圈灾害呈现的全新显著特征。

这类冰崩灾害具备独特的“高位启动、低位成灾”特点。姚檀栋介绍，冰崩体从高位山体崩落滑动，阿汝冰崩最大运动速度可达每小时60公里至70公里，吉隆地区山体陡峭，运动速度可能更高。冰崩体在高速运动过程中，完整冰体持续破碎、裂解，同时伴随快速融化，大量冰水汇聚叠加。

“我们观测到的河道洪峰、突发性涌浪等极端水情，核心成因就是冰崩体高速破碎、融化汇聚形成的水量激增，进而伴随一系列次生链式灾害。”姚檀栋说。

危害为何这么大——

中国科学院山地自然灾害与工程安全重点实验室副主任欧阳朝军表示，这次灾害破坏力大的主要原因，一是启动的冰岩崩规模大、位置高，初始的动能非常大。二是冰岩崩在快速下滑过程中转变为流动性极强的泥石流，泥石流在运动过程中不断侵蚀沿程的松散物质，使得泥石流一直保持着非常大的速度和深度，冲击力非常大。三是当地的人口和建筑物主要集中分布在河谷两岸的平缓地带，直面灾害的冲击。

“另外，由于泥石流到达吉隆口岸的时间非常短，只有短短的7分钟左右，人员来不及撤离，所以这次灾害导致的人员伤亡非常大。”欧阳朝军说。

如何监测预警隐患风险？

山区山谷纵深、隐患隐蔽，人工巡查存在盲区。中国科学院空天信息创新研究院研究员陈方介绍，依托院内可持续发展大数据国际研究中心高分辨率卫星遥感、无人机动态监测技术，持续对吉隆口岸全域山体、沟谷、河道、冰川、冰湖开展全方位探测排查。目前，相关监测研判正在紧密进行中。

来 源：新华网

原标题： 权威科学家详解西藏吉隆泥石流灾害焦点问题

记者：胡喆、王立彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com