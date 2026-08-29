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福建海警位金门附近海域依法开展常态执法巡查

中国海警微信公众号 2026-08-29 12:26:04

　　中国海警局东海分局新闻发言人朱安庆表示，8月29日，福建海警位金门附近海域依法开展常态执法巡查。8月以来，福建海警组织舰艇编队持续强化相关海域管控力度，切实维护两岸渔民合法正当权益和生命财产安全，有力保障厦金海域正常航行和作业秩序。

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来　源：中国海警微信公众号

原标题： 福建海警位金门附近海域依法开展常态执法巡查

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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