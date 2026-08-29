尼泊尔山洪已致579人死亡 另有1924人失联
新华网 2026-08-29 12:27:28
尼泊尔国家减少灾害风险管理局28日在社交媒体上发文称，截至当地时间19时，该国山洪引发的泥石流已导致579人遇难，另有1924人失联。
8月28日，人们在尼泊尔加德满都一家公立医院外查看寻人启事。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）
8月28日，一名女子在尼泊尔加德满都一家公立医院外查看正在医院接受治疗的洪灾受伤者名单。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）
8月28日，人们在尼泊尔加德满都一家公立医院外查看正在医院接受治疗的洪灾受伤者名单。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）
8月28日，人们在尼泊尔加德满都一家公立医院外查看寻人启事及正在医院接受治疗的洪灾受伤者名单。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）
8月28日，一名男子在尼泊尔加德满都一家公立医院外查看寻人启事。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）
来 源：新华网
原标题： 尼泊尔山洪已致579人死亡 另有1924人失联
记者：刘杨 张平
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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