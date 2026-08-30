温州日报 2026-08-30 08:38:00

昨天，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署我市贯彻落实意见；听取全市防御应对第18号台风“沙德尔”工作情况，研究部署下步防汛防台工作。

温州网讯 昨天，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署我市贯彻落实意见；听取全市防御应对第18号台风“沙德尔”工作情况，研究部署下步防汛防台工作。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在纪念江泽民同志诞辰100周年大会上的重要讲话精神，学习江泽民同志坚定如磐的政治信仰、真挚深厚的为民情怀、与时俱进的创新精神、深谋远虑的战略思维、坚毅果敢的非凡胆略，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，聚焦落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，锐意改革创新、践行为民宗旨、强化实干担当，扎实推进各项事业发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出温州更大贡献。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神和在中共中央政治局会议上的重要讲话精神、在《求是》杂志上发表的重要文章《提高防灾减灾救灾能力》精神，按照省委、省政府部署要求，慎终如始抓好防台后续工作，确保全面打赢18号台风“沙德尔”防御战。风险防范要严之又严，动态研判海塘、水库、山洪、地质灾害、城乡内涝等次生灾害风险，严密防范应对新一轮持续降雨，完善基层叫醒叫应机制和人员转移方案，突出做好地质灾害隐患点转移群众服务保障，确保人民群众安全。恢复重建要快而有序，加快受损道路、电力、通信等设施抢修及防御加固，统筹调度和推进各行业复工复产，确保过程平稳安全。复盘提升要深挖一层，把防御台风工作中形成的好经验、好做法固化为机制，精准查补短板，挖掘先进典型，真正做到“打一仗、进一步”。能力建设要久久为功，谋深谋实城市防洪排涝重大项目建设，提升气象精准预报、风险数字化监测预警、基层应急实战水平，推进地质灾害点闭环处置全覆盖，提升本质安全水平，打造安全韧性城市。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

记者 郑序 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com