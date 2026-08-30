温州日报 2026-08-30 08:45:51

昨天，市委常委会召开会议，专题研究调度群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。

温州网讯 昨天，市委常委会召开会议，专题研究调度群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议听取各县（市、区）党委集中整治进展情况和市直相关项目实事牵头部门工作推进情况的汇报。

会议指出，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，是党中央作出的重大决策部署。今年是集中整治攻坚决战之年，全市上下要深入学习贯彻习近平总书记关于集中整治工作的重要指示批示精神，按照中央纪委国家监委和省委省政府部署要求，对前期工作再盘点，对短板不足再检视，对重点难点再攻坚，持续发力、久久为功，切实解决人民群众急难愁盼问题，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

会议强调，要在责任链条上更紧实，各地各部门要认真履职尽责，协同联动、汇聚合力，推动集中整治取得更大实效。要在整治攻坚上更聚焦，全力抓好高标准农田建设、农村集体“三资”管理、医保基金管理、养老服务等重点项目和重大民生实事，做到动真碰硬、靶向发力、精准补短、系统施治，全力打造群众可感可及的标志性成果。要在案件查办上更高效，聚焦项目实事，紧盯关键岗位和重点人员，从严从快查处侵害群众利益问题，坚持风腐同查同治，深挖作风问题背后的腐败问题，加强典型案例警示教育，放大以案促改、以案促治叠加效应。要在底线红线上更警醒，健全维护群众利益的制度机制，完善基层监督体系，常态化排查风险隐患，针对性采取有力措施，做到防范在前、发现在早、处置在小，扎实推动基层治理常态长效。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会会议专题研究调度群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作 牢固树立和践行正确政绩观 以钉钉子精神推动集中整治走深走实

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com