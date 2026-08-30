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音乐喷泉焕新开放

温州日报 2026-08-30 15:29:08
昨晚，市区世纪广场音乐喷泉焕新开放，五彩灯光与错落水柱交织，圆形花篮、有凤来仪、跑泉、生态涌泉、冷雾等多种水型在光影中次第变化，在夜空中绘出一幅流动的画卷。

　　温州网讯 昨晚，市区世纪广场音乐喷泉焕新开放，五彩灯光与错落水柱交织，圆形花篮、有凤来仪、跑泉、生态涌泉、冷雾等多种水型在光影中次第变化，在夜空中绘出一幅流动的画卷。

　　经南汇园林管理所清理焕新的音乐喷泉，今后将在每周六晚及法定节假日的19:30-20:00开放。

　　

来　源：温州日报

原标题： 音乐喷泉 焕新开放

郑鹏/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

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