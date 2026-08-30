音乐喷泉焕新开放
温州日报 2026-08-30 15:29:08
昨晚，市区世纪广场音乐喷泉焕新开放，五彩灯光与错落水柱交织，圆形花篮、有凤来仪、跑泉、生态涌泉、冷雾等多种水型在光影中次第变化，在夜空中绘出一幅流动的画卷。
温州网讯 昨晚，市区世纪广场音乐喷泉焕新开放，五彩灯光与错落水柱交织，圆形花篮、有凤来仪、跑泉、生态涌泉、冷雾等多种水型在光影中次第变化，在夜空中绘出一幅流动的画卷。
经南汇园林管理所清理焕新的音乐喷泉，今后将在每周六晚及法定节假日的19:30-20:00开放。
来 源：温州日报
原标题： 音乐喷泉 焕新开放
郑鹏/摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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