温州日报 2026-08-30 09:05:11

近日，上海垣信卫星科技有限公司增资项目于上海联合产权交易所完成成交公示，标志着企业本轮融资正式落地。本次融资由温州市国有资本投资运营有限公司主导，旗下温创投基金联合国投基金共同出资1亿元，依托上海联升基金的优质资源顺利完成投资布局。

温州网讯 近日，上海垣信卫星科技有限公司增资项目于上海联合产权交易所完成成交公示，标志着企业本轮融资正式落地。本次融资由温州市国有资本投资运营有限公司主导，旗下温创投基金联合国投基金共同出资1亿元，依托上海联升基金的优质资源顺利完成投资布局。

战略投资垣信卫星，主要是看重其作为国家级“千帆星座”核心运营主体的独特行业优势与硬核技术壁垒。温州国投相关负责人表示，本次精准布局，既能助力温州共享国家航天产业发展红利，更是全市提前布局未来赛道、培育未来产业的关键战略举措。

据了解，垣信卫星由上海市国资委旗下上海联和投资发起设立，是国家级商用低轨卫星星座“千帆星座”的专属建设与运营主体。公司集聚国内航天院所顶尖科研人才，深耕空天地海一体化通信核心技术，是国内商业航天领域的核心链主企业。其主导建设的“千帆星座”，定位国家级商用低轨卫星基础设施，建成后可实现全球高速、低时延宽带通信覆盖，有效填补海洋、偏远山区等区域的通信盲区。该星座可广泛支撑应急通信、远洋航运、能源开发、“一带一路”建设等多元应用场景，同时为6G空天地一体化技术融合发展筑牢技术储备。

不止于卫星通信赛道，温州国资已提前深耕商业航天全产业链，实现上下游双向布局、多点突破。今年5月，温州国投公司旗下国投资本联合温州湾新区投资集团、东部新城集团、雅榕创投等多家本土投资机构，与国内商业航天骨干企业致航科技完成股权投资签约，合计注资1.8亿元，成功填补温州在火箭动力研制、航天地面试验领域的产业空白。

系列密集投资布局的背后，是温州国资以资本为纽带、赋能产业转型升级的深远战略。据了解，温创投基金由温州9家市属国企联合出资设立，目标总规模200亿元，由温州国投资本专业化市场化运作。基金聚焦温州市“5+5+N”现代产业体系与大孵化器集群发展战略，重点布局市属国企产业链关键短板和核心环节，同时精准挖掘长三角区域优质科创项目。

多重项目叠加，使温州商业航天产业集聚效应加速凸显。目前，国内民营商业航天头部企业东方空间，拟在龙港落地可复用运载火箭循环再造产业基地项目。

来 源：温州日报

原标题： 亿元战略投资垣信卫星 温州国投出资布局国家级“千帆星座”

记者 林迎颖 通讯员 金俊羽

本文转自：温州新闻网 66wz.com