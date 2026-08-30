温州推动社会治理 现代化水平整体跃升

温州日报 2026-08-30 09:09:31

日前，全市深化“141”基层治理体系规范化建设暨现代社区建设现场推进会召开，套开新就业群体友好场景建设会议。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，认真落实党中央、国务院《关于加强新时代社会工作的意见》，总结成绩、分析形势、一体部署，切实推动我市社会治理现代化水平整体跃升。

温州网讯 日前，全市深化“141”基层治理体系规范化建设暨现代社区建设现场推进会召开，套开新就业群体友好场景建设会议。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，认真落实党中央、国务院《关于加强新时代社会工作的意见》，总结成绩、分析形势、一体部署，切实推动我市社会治理现代化水平整体跃升。

市委副书记、社会工作部部长王军出席并讲话。

会议强调，要强化系统思维，聚焦“县级中心、四大板块、村社网格、闭环机制、数智支撑”五大核心要素，做强县级枢纽，加强镇街调度，深耕优网强格，打好“141”体系规范化建设攻坚战。要全面提升现代社区建设水平，坚持党建统领，优化治理单元，提升服务质效，切实把社区建设成为群众有归属的幸福家园。要迭代升级新就业群体友好场景，聚焦“共建共治”治理目标，紧盯“急难愁盼”，激活“多元协同”共治生态，引导自我服务自我管理自我提升。要加强组织领导、督导落实、分类指导，形成上下贯通、左右协同、齐抓共管的工作格局。

瓯海区、泰顺县、鹿城区大南街道、瑞安市塘下镇、永嘉县瓯北街道创新社区、龙港市龙江城市驿站交流发言。市委社会工作部、市委政法委、市公安局、市住建局、市应急管理局部署工作。

会前，部分与会人员赴鹿城区、瓯海区实地考察。

副市长黄阳栩主持会议。

来 源：温州日报

原标题： 推动社会治理 现代化水平整体跃升

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com