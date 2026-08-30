奥地利客商温州寻“地利”
温州网讯 “Das ist Sun Wukong.（德语：这是孙悟空。）”昨天，在鹿城区南郊街道的中关村信息谷温州创新中心，维也纳州联邦商会副主席安德烈·施托尔茨莱希纳停在一尊黄杨木雕前，周围的人笑了。
中奥建交55周年之际，他带着20多位奥地利客商来温州“串门”，不为“打卡”，冲的是合作。
会议室里，一边是近年奥地利访温规模最大的经贸团，另一边是温州企业家。中、英、德三语来回切换，聊得挺热。
“我第一次来温州，很欣赏你们的企业家精神。”安德烈朝温州老板们点头。
“可以合作的地方很多，工业制造、人工智能、文旅餐饮。”维也纳州执政党经贸联合会执行主席伊丽莎白·哈克语气轻快。
话筒交到温州企业家手里，眼健康、新材料等领域代表亮出家底。
巧的是，此前55件罗丹真迹在温州展出。团里一位奥地利画廊主听了保税通关做法，合作灵感又添几分。
一屋子人直奔主题：你要什么，我有什么。市贸促会现场发起深化国际贸易倡议。
洽谈之余，客商们三五成群，名片递来递去。
泰力实业有限公司董事长郑闻超身边围了不少人。会前客商们参观过他的企业，有人趁热打铁和他互加联系方式。
交谈间，桥已搭在“请进来”的节拍上，更多国际资源正被接到温州“家门口”。
来 源：温州日报
记者 叶凝碧
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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