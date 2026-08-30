从“故事”到“浪潮”：制造业AI场景应用生态大会在温州举行

温度新闻 2026-08-30 09:29:36

8月29日下午，制造业AI场景应用生态大会在温州国际云软件谷举行。来自制造企业、高校院所、行业协会和人工智能服务机构的代表齐聚一堂，围绕制造业AI规模化应用、首批场景选择、企业实践和产业生态建设展开交流。

8月29日下午，制造业AI场景应用生态大会在温州国际云软件谷举行。来自制造企业、高校院所、行业协会和人工智能服务机构的代表齐聚一堂，围绕制造业AI规模化应用、首批场景选择、企业实践和产业生态建设展开交流。

本次大会是制造业AI场景应用生态大会全国巡回的第三站，此前已分别在无锡和东莞举办。温州站聚焦“规模化应用”，传递出一个鲜明观点：当一家企业用上AI是故事，一个产业带都用上AI才是浪潮。

大会由温州市工商业联合会（总商会）人工智能委员会、温州大学元宇宙与人工智能研究院、温州市人工智能协会、温州市软件行业协会、新生代大厦等单位联合举办。

温州市元宇宙与人工智能研究院院长，温州大学瓯江特聘教授、博士生导师、浙江省特聘专家陈昂出席大会并致辞。陈昂表示，人工智能是人类历史又一次生产力大革命，现在正加速进入产业应用阶段，制造业是AI形成现实生产力的重要领域。温州制造业基础扎实、产业集群密集，应进一步推动技术、人才、企业与应用场景有效衔接，让人工智能更好服务企业转型升级。

聚焦首批项目，回答“AI从哪里开始”

温州拥有电气、汽摩配、鞋服、泵阀等特色产业集群，企业多品种、小批量、订单变化快、报价频次高，为人工智能应用提供了丰富的产业场景。

围绕制造企业普遍关心的“AI到底怎么用”“第一个项目从哪里开始”，大会设置了主题演讲、实战案例、专题发布、供需对接和群智研讨等环节。

亚马逊云科技解决方案架构师陈春辉围绕生成式AI赋能制造业的最新实践与创新作主题分享，从国际视野介绍生成式AI在制造业中的应用进展。

慧工智能联合创始人金敏恒以“从战略共识到首批项目——制造业AI落地从哪里开始”为题，拆解企业从场景识别到首个项目落地的具体路径。中关村领智副主任、江南大学商学院产业教授郑金军以“读懂工厂，才能用好AI”为题，分析制造企业如何根据自身业务、流程和数据基础选择AI项目。

在案例分享环节，雅戈尔集团CIO王歆介绍了企业推进AI落地的实践；灵核数智销售与解决方案副总裁肖铭洋以“当AI成为同事”为题，展示智能体参与报价、办公和业务流程协作的新变化。

与会嘉宾认为，制造业AI应用不能从技术和工具出发，而应首先读懂企业，找到高频、重复、耗时且具有明确价值的业务环节，通过首批项目验证成效，再逐步扩大应用范围。

发布“AI原生企业模型”

会上，温州市人工智能协会秘书长冯向荣发布“AI原生企业模型”，并通过“AI原生工厂”演示视频，呈现AI在设计、生产、质量、仓储、供应链和经营决策等环节的应用图景。

冯向荣表示，当前许多企业不是不愿意应用AI，而是不知道从哪里开始，普遍面临场景不清、标杆不明、人才不足和路径缺失等问题。

“AI原生企业”不是在现有系统上简单增加几个AI工具，而是推动企业从数据在线，进一步走向AI分析、智能决策和持续优化。协会希望通过模型展示、场景培训和虚拟经营沙盘，帮助企业看清方向、识别优先场景，做到“先看懂，再决定怎么做”。

共创制造业AI场景图谱

大会举行《中国制造业AI场景图谱》集体共创启动仪式，并现场展示电气行业示例图谱。来自高校、行业协会、制造企业和AI服务机构的代表共同参与启动。

图谱围绕制造企业从接单、报价、研发、排产、质检到供应链协同、售后服务等环节，梳理AI应用场景、实践案例和解决方案，为企业了解“同行已经走到哪里”、寻找AI切入点和选择技术服务提供直观参考。未来，图谱还将逐步拓展至汽摩配、纸包装等更多行业。

活动最后举行“OPC城市圈温州特别例会——AI在温州制造业落地的群智探索”。在场景学社创办人王甲佳的主持下，与会嘉宾通过分组讨论和跨组交流，围绕企业需求识别、首批场景选择、人才培养、数据基础、投入产出和生态合作等问题展开研讨。

与会嘉宾认为，制造业AI落地不能停留在概念展示和单点工具应用上，应从企业真实经营问题出发，选择价值明确的小场景率先验证，逐步打通数据、岗位和业务流程，形成可复制、可推广的行业解决方案。

温州市人工智能协会表示，下一步将继续发挥桥梁纽带作用，连接高校研究机构、制造企业和技术服务机构，在企业诊断、AI应用咨询、人才培训、项目辅导和产业资源对接等方面提供支持，推动更多成熟的AI应用进入真实生产经营场景。

从一家企业的探索，到一个产业带的协同应用，温州制造业AI转型正在从“单点尝试”走向“规模化落地”。这不仅是一次技术升级，也是一场企业能力和产业生态的系统性变革。

来 源：温度新闻

原标题： 从“故事”到“浪潮”：制造业AI场景应用生态大会在温州举行

本文转自：温州新闻网 66wz.com