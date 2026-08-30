温州日报 2026-08-30 09:42:55

“不用专门跑一趟医院，在厂里就能体检，太方便了！”“平时上班忙，请假又不好请，没想到还能有直接送上门的体检服务。”8月27日，浙江戈美其鞋业有限公司园区内，百余名一线员工正在这里有序接受鹿城区丰门街道卫生院企业健康服务中心送来的公益体检服务，而就在昨天，小米园区内200名员工同样接受了这样的福利。

现场，医务人员逐一为员工进行视力、身高、血压、B超、心电图等项目检查，并根据检测结果现场问诊，针对个人健康状况提出诊疗建议和预防保健方案。整个流程紧凑有序，员工利用工间休息即可完成全套检查。

体检进厂区，并非临时起意，而是“联访+”机制走出来的实效。为优化营商环境、精准服务企业，去年开始，丰门街道创新推出“联访+”益企为民服务机制，以“党建+服务”模式推动资源下沉、服务前移。262名街道、村社、站所干部下沉75个网格单元，半年内实现辖区企业走访全覆盖，通过“组团联访、协同破题、闭环服务”，将党的组织优势转化为服务企业、服务职工的实际效能。

此前走访中，不少鞋企员工反映，上班请假难，去医院体检耗时又费力。这些话都被街道联访干部记在了心里、带回街道。街道联访办随即组织公共服务办公室、鞋都卫生院与辖区园区、企业多次对接，梳理需求清单，最终促成了“企业健康服务伙伴计划”的落地——由街道卫生院企业健康服务中心与辖区园区、企业签约合作，面向辖区中小鞋企提供普惠式上门健康服务，将体检精准送达生产一线，让更多企业员工在厂区就能享受到便捷、专业的健康检查。

除此之外，街道还推行“健康进党群”便捷服务模式，依托党群服务中心设立健康站点，提供义诊、心理疏导、职业病防治等普惠服务，并开通线上预约、错峰体检等柔性通道。面向未来，街道将构建政府、市场、社会、企业、职工多方协同的“健康共同体”，让每一位在丰门奋斗的建设者都能感受到“此心安处是吾乡”的温暖。

从“企业找服务”到“服务送企业”，这场由街道牵头的健康服务变革，正成为丰门街道以党建引领基层治理、以“联访+”机制优化营商环境的一个生动注脚。

“我们推出‘联访+’机制，核心目的就是打破传统服务壁垒、变被动响应为主动服务，以机制迭代升级赋能辖区企业高质量发展。”丰门街道相关负责人表示，下一步，街道将坚持党建引领，持续深化“联访+”益企为民服务机制，常态化收集企业发展难题、员工民生诉求，精准对接企业发展所需、员工生活所盼，持续丰富惠企服务内容、创新服务模式、提升服务效能，用心用情解决企业生产经营、员工工作生活中的实际困难，全力打造优质高效、暖心惠企的营商环境，助力辖区企业高质量发展。

（本文图片由鹿城区丰门街道提供）

来 源：温州日报

原标题： “联访”解企忧 丰门街道以服务“暖流”激活营商“春水”

通讯员 卢倩倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com