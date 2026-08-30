新华社 2026-08-30 09:47:48

结合实地踏勘走访综合认为：北京时间8月26日上午10时52分左右，尼泊尔境内蓝塘里壤峰北坡一条冰川在海拔约5200米处断裂发生冰岩崩，高位快速坠落至4000米左右，冲刷山体形成巨型泥石流，高速冲击约22公里后直达海拔1800米左右的我吉隆口岸，导致该区域约0.7平方公里、27处建筑及相应附属设施被夷为平地。

今天（30日），记者从西藏自治区人民政府新闻办公室召开的新闻发布会获悉，西藏泥石流灾害原因现已查明，中科院成都山地所冰冻圈应急减灾团队，通过分析遥感监测数据和现场回传资料，结合实地踏勘走访综合认为：北京时间8月26日上午10时52分左右，尼泊尔境内蓝塘里壤峰北坡一条冰川在海拔约5200米处断裂发生冰岩崩，高位快速坠落至4000米左右，冲刷山体形成巨型泥石流，高速冲击约22公里后直达海拔1800米左右的我吉隆口岸，导致该区域约0.7平方公里、27处建筑及相应附属设施被夷为平地。

冰岩崩从发生到冲击我国吉隆口岸

仅约6至7分钟

会上介绍，这次灾害是气候变暖长期作用下冰川失稳所致，灾害暴发突然、洪峰流量大、运行速度快、破坏性强、影响范围广，这也是青藏高原及周边地区冰冻圈灾害呈现的全新显著特征。

通过监测发现，此次冰岩崩从发生到冲击我国吉隆口岸仅约6至7分钟。

据分析，制约此次灾害处置最突出的风险，就是位于国门核心区域上方的堰塞体。该堰塞体已经溢流泄洪，目前总体情况稳定，发生整体溃决的可能性较小。

吉隆泥石流搜救尚未再发现幸存者

记者从西藏自治区人民政府新闻办公室在日喀则市举行的新闻发布会获悉，吉隆泥石流搜救尚未再发现幸存者。

来 源：新华社

原标题： 西藏泥石流灾害原因现已查明！搜救尚未再发现幸存者

本文转自：温州新闻网 66wz.com