受“沙德尔”影响 南方强降雨将持续至9月初
今年18号台风“沙德尔”今天早晨已减弱为热带低压，但由于赶上冷空气南下，“沙德尔”及其残涡将持续带来暴雨、大暴雨。
从今天下午云图上看，“沙德尔”减弱后的低压螺旋结构已不明显，北侧与冷空气云系相接。受“沙德尔”低压云系及其后部偏东风影响，今天白天，湖南东部、江西中南部、福建东部出现大到暴雨。
预计，“沙德尔”将继续向西偏南方向移动，今天夜间进入湖南。之后随着“沙德尔”低压继续南落，季风辐合带将从两广沿海向东北方向延伸至江南东部，该辐合带北侧有冷空气渗入、副高环流边缘的东风回流传输水汽，南侧还有南海季风气流传输水汽，降水条件非常好，因此在“沙德尔”低压及辐合带影响下，8月底9月初南方强降雨频繁。
具体来看，今天夜间到明天，江苏、安徽、江西、湖南至广西等地强降雨集中，其中湖南南部至广西北部、海南岛西部等局地有大暴雨。
31日，冷空气推进至华南，海南岛大部、湖南、江西、广东及福建沿海等地强降雨集中，同时，位于残涡北侧的倒槽区的江苏、安徽等地也将有大到暴雨、局地大暴雨。
气象分析师介绍，后期，“沙德尔”残涡入海后获得能量补充，强度还可能会有所加强，同时在台湾岛东侧的海面上热带扰动也很活跃，9月初从南海到菲律宾以东洋面，可能又会出现一个大的季风槽内多个热带扰动或低压活跃的情况。
据中央气象台中期预报，未来10天，西北太平洋和南海还将有2个台风生成。
来 源：中国天气网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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