新华社 2026-08-30 10:06:00

据当地媒体28日报道，维也纳应用艺术博物馆27日下午发生一起持枪抢劫案，正在该馆展出的一条名贵钻石项链被盗，奥警方正对两名嫌疑人展开通缉。

据奥地利通讯社报道，两名男子于27日下午以游客身份进入这家博物馆，砸碎玻璃展柜后盗走项链，该项链是正在举办的展览中展出的珍品之一。奥媒体援引当地警方发言人报道，一名嫌疑人随身携带了一把据信为真枪的武器，并以此“开路”，另一名嫌疑人则用锤子砸碎展柜，盗走展品，二人随后逃离。

8月28日，奥地利维也纳应用艺术博物馆，一块蓝色挡板盖住了被砸碎的展柜区域，该展柜内的一条名贵钻石项链被盗。新华社/法新社

警方证实，被盗物品由巴黎珠宝商于1939年制作，铂金打造，镶嵌673颗钻石，钻石总重量达200克拉。警方未披露被盗物品现时价值，目前以抢劫盗窃罪立案。

来 源：新华社

原标题： 200克拉钻石项链，在维也纳展出时被盗

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