近十年最大突破！“癌王”新药来了

新华网 2026-08-30 10:10:22

近日，美国食品药品监督管理局（FDA）正式批准Revolution Medicines开发的每日口服RAS抑制剂Daraxonrasib（商品名：Rasonque），用于治疗经治的胰腺导管腺癌患者。

按照国际癌症研究署（IARC）预测，2030年，胰腺癌将成为全球第二大癌症死亡原因，但在2026年8月，“癌王”的治疗迎来了历史性突破。

近日，美国食品药品监督管理局（FDA）正式批准Revolution Medicines开发的每日口服RAS抑制剂Daraxonrasib（商品名：Rasonque），用于治疗经治的胰腺导管腺癌患者。

图源AI

与此前获批的KRAS G12C抑制剂比较，Daraxonrasib同时靶向野生型及多种突变型RAS蛋白，将既往接受过治疗的转移性胰腺癌患者的中位总生存期（OS）从6.7个月延长至13.2个月。

然而，亮眼的数据背后是高昂的定价。据悉，该药定价为每月3.98万美元，约合人民币26万元，年治疗费用超320万元。目前，国产泛RAS靶向药研发已步入快车道，未来能否打破海外高价格局？

打破胰腺癌治疗瓶颈

中位生存期从6个月提到13个月

在医学界，RAS被公认为“不可成药”靶点，包括H-RAS、K-RAS、N-RAS三个亚型。2021年5月，安进的KRAS G12C抑制剂索托拉西布在美国获批，用于KRAS G12C突变晚期非小细胞肺癌，成为人类历史上第一个正式获批的KRAS靶向药物，曾引发业内轰动。

随后几年，RAS药物获批速度明显加快。据记者统计，在Daraxonrasib获批前，全球共有6款RAS靶向药获批，均为KRAS G12C抑制剂，国产药物占了2/3的席位。

不过，已获批药物的适应证高度一致：索托拉西布、阿达格拉西布可用于后线KRAS G12C突变晚期NSCLC（非小细胞肺癌），以及与西妥昔单抗联用治疗KRAS G12C突变结直肠癌；四款国产药物均为附条件获批，可用于KRAS G12C突变晚期NSCLC。

适应证受限的主要原因，是不同癌种的KRAS突变位点存在差异。KRAS G12C在肺腺癌KRAS突变中占比接近50%，但在胰腺癌中仅约1%—2%。超过90%的胰腺导管腺癌（PDAC）都存在RAS基因突变，这些突变集中在G12D、G12V、G12R等亚型，业内始终未能突破胰腺癌的RAS靶向治疗瓶颈。

而Daraxonrasib的获批，突破了这一壁垒。今年6月，Revolution Medicines在2026年美国临床肿瘤学会（ASCO）上公布Daraxonrasib（RMC-6236）的Ⅲ期临床试验数据后，全场起立鼓掌：过去十几年，所有新药均只能带来1个月到2个月的生存延长，但Daraxonrasib把二线患者的中位OS从6.7个月提升至13.2个月，死亡风险下降60%，是近十年来胰腺癌系统性治疗最大幅度的生存获益。

而且，KRAS G12C抑制剂属于等位基因高选择性抑制，Daraxonrasib是CypA（亲环蛋白A）介导的RAS（ON）泛RAS多选择性抑制剂，药物本身具有局限性，因为同时靶向激活态野生型RAS，会带来皮肤、消化道等组织毒性。

但是，Daraxonrasib的亮眼数据和获批，完成了泛RAS技术路线的概念验证，为全球包括国内一大批处于早期临床的国产泛RAS管线确立了参照标杆。

中国成胰腺癌新药试验热土

“后台几乎每天都有留言”

Daraxonrasib的获批，让整个行业备受振奋，与此同时，众多患者也在关心新药价格。据Revolution Medicines高管披露，该药物海外定价为每月3.98万美元，折合人民币约26万元，全年治疗费用约47万美元，折合人民币约322万元；符合条件的商业保险患者，自付费用可低至0美元。

目前，百济神州拥有Daraxonrasib在部分亚洲市场的独家开发及商业化权益。8月28日，公司方面对记者表示，该药在中国暂未开展注册性临床试验，团队正与各方伙伴保持紧密沟通，积极探索各种可能的渠道和路径，加速推动这款创新药物尽早惠及更多患者。

换言之，对广大中国胰腺癌患者而言，这款海外重磅新药目前依旧遥不可及。作为全球胰腺癌病例最多的国家，中国新发胰腺癌患者数量庞大，2025年预计13.4万例，占全球发病总量的五分之一以上。

不仅如此，国内胰腺癌发病率仍以每年2.3%的增速持续攀升，预计2030年新发患者数将增至15.6万例，临床未满足的治疗缺口持续扩大。

巨大的临床需求，也体现在国内新药临床试验的招募中。一位业内人士向记者透露，企业启动胰腺癌相关临床试验后，后台几乎每天都会收到患者的入组咨询留言，大量患者主动争取入组机会，甚至有不少外籍华人希望回国参与临床试验。

中国的确已经成为泛RAS抑制剂研发的热土。据记者梳理，目前国内形成两条技术路径，一类是以加科思JAB-23E73为代表的泛KRAS抑制剂，今年7月，JAB-23E73联合白蛋白结合型紫杉醇及吉西他滨，用于KRAS突变胰腺癌一线治疗的Ib/Ⅲ期临床试验在中国完成首例患者给药。另一类是对标Daraxonrasib的泛RAS分子胶路线，包括劲方医药的GFH276、先声药业的SIM0532、贝达药业的BPI-572270、奥赛康的AN9025，大多处于Ⅰ、Ⅱ期。

此外，在全球尚无产品获批的KRAS G12D抑制剂方面，劲方医药、恒瑞医药、科睿药业也在加快布局，其中劲方医药的GFH375是全球首个进入Ⅲ期临床的口服KRAS G12D抑制剂，已同时启动胰腺癌、NSCLC两项注册性Ⅲ期研究，针对GFH375单药治疗胰腺癌项目，公司计划明年提交新药上市申请（NDA），预计2028年获批。

据CIC灼识执行董事卢李康观察，国内RAS研发已从过去的跟跑进入并跑阶段。8月28日，他对记者表示，国产KRAS G12D抑制剂与泛RAS抑制剂跻身全球第一梯队，在变构口袋设计、RAS（ON）三元复合物、小分子口服生物利用度及靶向蛋白降解等分子机制上具备差异化创新与出海授权能力。

目前，值得关注的关键性注册突破包括G12C抑制剂向结直肠癌二线及泛癌种适应证拓展，以及国产G12D抑制剂在胰腺癌和结直肠癌领域的注册研究。

国产RAS药物仍有开发窗口

具备潜在的安全性比较优势

“对于泛RAS抑制剂开发而言，Daraxonrasib的临床价值和开发速度毋庸置疑，但在RAS疗法开发中，国内企业还是站在了全球第一梯队。”8月28日，劲方医药方面对记者分享了公司对未来竞争格局的观察：

一方面，Daraxonrasib进入中国路径尚有待确定、提交NDA和上市尚需时日，这给国产泛RAS抑制剂和泛KRAS抑制剂的开发留下了窗口期。

另一方面，胰腺癌患者中KRAS G12D突变率近40%；即使考虑业已上市的RAS抑制剂，这个赛道在广角视野中仍然是一片蓝海，目前国内有三家企业的KRAS G12D抑制剂进入了临床Ⅲ期，整体领先于海外同靶点产品。

对G12D高选择性抑制剂和泛RAS抑制剂的并行、竞争关系的理解，决定了各家企业推进管线的优先级。而在劲方医药看来，RAS赛道不是“二选一”的单选题，而是分层覆盖的协同战，尽管泛RAS的临床价值已获得验证，但选择性抑制剂同样重要。中国企业可以通过KRAS G12D抑制剂在胰腺癌市场打开局面，建立销售体系和优势；真正的主战场是一线治疗，在这个场景下中外企业基本处于同一起跑线。

公司方面还提醒，Daraxonrasib药品说明书明确建议患者使用外用糖皮质激素、口服抗生素等伴随药品，以预防治疗过程中的皮疹副反应风险，这也显示了未来国内产品潜在的安全性比较优势。公司参考美国合作方Verastem Oncology在海外的临床方案，结合本土患者的人种和体质特点，设定最符合本土患者的推荐剂量和配合预防用药方式，以求达到最佳的疗效及安全性。

对于定价，劲方医药认为，在价格层面，国内外创新药的定价机制和支付能力有较大差异，国内产品如果进入医保后，可以触达更多本土患者人群。

但需要强调的是，历史上，RAS药物不乏后期临床折戟案例，截至目前，无论是KRAS G12D抑制剂，还是泛RAS抑制剂和泛KRAS抑制剂，都还没有国产药物“冲线”。

对此，卢李康认为，药企需警惕的风险包括同靶点扎堆导致临床资源与患者入组竞争加剧，G12D等高难度靶点药效窗口窄、靶向与脱靶毒性管理难度高，以及联合治疗对耐受性的挑战，以及海外新一代泛RAS分子胶及RAS（ON）抑制剂快速迭代带来的技术代差压力。

来 源：新华网

原标题： 近十年最大突破！“癌王”新药来了

本文转自：温州新闻网 66wz.com