人民日报 2026-08-30 10:12:28

记者从国家医保局获悉：按病种付费3.0版分组方案即将发布，为支持基层医疗卫生服务发展，国家医保局初步遴选确定首批基层病种，其中DRG（疾病诊断相关分组）基层病种31个，DIP（病种分值付费）基层病种127个。这些推荐病种将实现“同病同付”，即在一个统筹区内，基层病种在不同等级的医疗机构执行相同的支付标准。

基层病种是指适宜在符合条件的二级及以下医疗机构收治，相关医疗机构具备承接能力且诊疗技术成熟的常见病、多发病及部分慢性病病种。

《关于医保支持基层医疗卫生服务发展的指导意见》印发以来，已有5个省份印发配套文件，22个省份形成初步举措，围绕基金流向基层、服务优在基层、待遇向基层倾斜等目标，形成医保支持基层医疗卫生服务发展的“一揽子”政策。

31个DRG基层病种中，有内科病种27个、手术操作病种4个。国家医保局有关负责人表示，基层病种不是强制执行的清单，地方可结合实际细化调整，让支付标准更好地匹配不同级别医疗机构的功能定位。

来 源：人民日报

原标题： 158个基层病种，“同病同付”！

记者：孙秀艳

本文转自：温州新闻网 66wz.com