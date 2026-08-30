做准备迎开学
8月29日，教职员工在内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市道东小学清扫走廊。
开学在即，各地做好各项准备工作，迎接新学期的到来。
新华社记者 贝赫 摄
8月29日，教职员工在内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市道东小学打扫教室。
开学在即，各地做好各项准备工作，迎接新学期的到来。
新华社记者 贝赫 摄
8月29日，教职员工在内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市道东小学清扫走廊。
开学在即，各地做好各项准备工作，迎接新学期的到来。
新华社记者 贝赫 摄
8月29日，教职员工在内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市道东小学清点教材。
开学在即，各地做好各项准备工作，迎接新学期的到来。
新华社记者 贝赫 摄
8月28日，在江苏省泰州市姜堰区实验小学教育集团北街北校区，教师在布置教室。
开学在即，各地做好各项准备工作，迎接新学期的到来。
新华社发（周社根摄）
8月28日，江苏扬州大学第一幼儿园教师在布置教室。
开学在即，各地做好各项准备工作，迎接新学期的到来。
新华社发（孟德龙摄）
8月28日，孩子们在山东省高密市恒涛实验小学教室里打扫卫生。
开学在即，各地做好各项准备工作，迎接新学期的到来。
新华社发（李海涛摄）
8月29日，河北省新乐市第四中学的老师在教室里装饰黑板。
开学在即，各地做好各项准备工作，迎接新学期的到来。
新华社发（贾敏杰摄）
8月28日，湖北省恩施市硒都民族实验小学的工作人员对新学期教材和教辅用书进行分类整理。
开学在即，各地做好各项准备工作，迎接新学期的到来。
新华社发（谭华摄）
8月28日，河南省济源市轵城镇中王村中心小学的老师在清点新学期教材。
开学在即，各地做好各项准备工作，迎接新学期的到来。
新华社发（苗秋闹摄）
8月28日，江苏省苏州市姑苏区平江新城幼儿园教职工在清洗幼儿洗手池。
开学在即，各地做好各项准备工作，迎接新学期的到来。
新华社发（杭兴微摄）
8月28日，河南省沁阳市第一幼教集团白庄村幼儿园教师在布置教室环境。
开学在即，各地做好各项准备工作，迎接新学期的到来。
新华社发（杨帆摄）
来 源：新华社
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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