学习强国温州学习平台 2026-08-30 10:44:29

近日，为深化“联学联研联讲”机制，推动“人工智能赋能宣讲”创新实践，持续擦亮“云江青年爱学习”品牌，一场别开生面的“云江青年联学联研联讲活动”在温州瑞安市新时代文明实践中心火热开展。

近日，为深化“联学联研联讲”机制，推动“人工智能赋能宣讲”创新实践，持续擦亮“云江青年爱学习”品牌，一场别开生面的“云江青年联学联研联讲活动”在温州瑞安市新时代文明实践中心火热开展。30余位青年宣讲员在深入飞云街道三个基层示范点蹲点调研后，带着鲜活故事和AI宣讲作品齐聚一堂。当AI数字人、乡土IP与党的创新理论相遇，一场“接地气、聚人气、有生气”的理论宣讲展示，让现场观众直呼“原来理论学习还能这么玩！”

以AI为翼，探索宣讲新路径

以往理论宣讲靠的是“一张嘴、一支麦克风”，而这次青年们带来了用AI工具“手搓”出的宣讲视频——这不仅是形式之变，更是瑞安青年对“人工智能+理论宣讲”的先行先试。前期，各单位围绕“习近平党建思想”或“共同富裕”主题，结合自身特色创作1分半钟的AI宣讲作品，最终15部作品入围展示。展播环节中，每部作品播放后，创作者用两分钟分享灵感来源与创作思考，将对重大理论的深刻理解娓娓道来。AI技术的深度赋能，让宣讲从“大水漫灌”走向“精准滴灌”，从“标准化输出”转向“个性化定制”。

乡土IP“开口说话”，宣讲有萌更有料

“大家好！我是陶山甘蔗——陶小甜！”“我是道地药材温郁金——陶小金！”大屏亮起，两个充满童趣的AI数字人瞬间抓住全场目光。这是陶山镇新农人宣讲社群主理人谢思城带来的作品《蓄“金”藏沃土 增“甜”向振兴》。“甘蔗有根方甜，温郁金有根方金，产业有根方旺，而这一根基正是党的领导。”谢思城介绍，平时与农户打交道多，他便让这两张“金名片”以拟人化方式“开口说话”，希望用乡土化表达，展现基层党组织如何像根系一样引领产业、带动群众增收。

从“一副眼镜”看“一条路”，宣讲更有温度

“63年前，王瑞政靠双脚走出了马屿眼镜的第一步；现在，这条路是大伙儿一起走下去的。”马屿镇宣传办施博伟的作品《从一副眼镜看一条路》，用一段跨越半个多世纪的产业变迁史，生动诠释了党建引领的磅礴力量。“党建并非抽象的党务工作，而是驱动产业升级的红色动力。”施博伟说，创作中他深刻意识到理论学习不能脱离实际，视频中的红色元素既像太阳引领方向，又如红线串起产业。“用身边人讲身边事，用乡土话传新思想，这正是‘云江青年’宣讲的本色。”

这场活动也引发基层理论宣讲“名师”们的深度思考。林式其理论宣讲工作中心负责人林式其、曾一松理论宣讲工作室负责人曾一松在现场观摩后表示，数字化浪潮下，名师工作室必须主动拥抱变革，将AI技术作为全体宣讲员的“必修课”而非年轻人的“新赛道”。只有全员跟上时代步伐，才能让党的创新理论在数字时代焕发更强生命力。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 温州瑞安：宣讲“上新”“云江青年”联学联研联讲活动“潮”味十足

作者：林晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com