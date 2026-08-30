学习强国温州学习平台 2026-08-30 10:49:22

如今，来中国“扫货”已经成为一种深受外国人喜爱的生活化旅行方式。这份热度绝非偶然，是高性价比的产品优势、开放包容的社会环境、以人为本的城市温度三者叠加催生的必然结果。

有位韩国游客的帖子在社交媒体上走红。他在说自己在义乌国际商贸城看见琳琅满目的小商品时，不禁发出感慨：“这种‘商品的海洋’带来的冲击感，是一种独特的旅行体验。”如今，来中国“扫货”已经成为一种深受外国人喜爱的生活化旅行方式。这份热度绝非偶然，是高性价比的产品优势、开放包容的社会环境、以人为本的城市温度三者叠加催生的必然结果。

“入境购”的热度，离不开“中国制造”的高性价比优势。中国企业紧跟全球消费者的需求偏好，依托完备的产业链配套、成熟的生产工艺与与时俱进的时尚创意，将高性价比的“中国制造”产品源源不断推向全球市场。产自义乌的太阳能风扇帽风靡美国市场，成为今夏热销爆款；产自宁波鄞州的缝纫设备仅需十秒就能缝好牛仔裤口袋，凭借过硬品质深受海外消费者青睐……这些亮眼的产品绝非个例，而是中国制造深耕创新发展的缩影。从五金配件、家居饰品，到轻工设备、节庆用品，丰富齐全的品类吸引着无数外国游客慕名前来“扫货”。“中国制造”正凭借创新与速度，讲述着新时代中国制造业转型升级、奋发图强的故事。

“入境购”的热度，离不开开放包容的社会环境。当“入境购”成为新潮流，折射出的正是一个以开放包容姿态拥抱世界、走向世界的中国。以义乌为例，当地敢闯敢试、勇于创新，真正让外国人放下拘束、宾至如归。义乌在全国首创外籍商贸人才评价体系，只要生意经营得好，外国人也能在中国参评人才资质；上线浙江省首个外商服务平台“义境”APP，集成126项服务事项，其中17项可实现全程网办，全方位便利外国人在华经商与生活；组建“洋娘舅”调解队伍，用“以外调外”的方式把涉外纠纷化解在家门口、店门口。得益于开放包容的社会环境，越来越多的外国人在义乌经商置业、交友结邻，把小日子过得有滋有味，真正成了这个城市的一分子，这也是不少在华外国人生活的生动缩影。

“入境购”的热度升温，背后是处处共情的城市温度。外国游客远渡重洋来到中国“扫货”，扫的不只是性价比出众的产品，更是满含诚意的中国式服务体验。以温州为例，当地为外国游客准备的服务细致贴心：87家离境退税商店开通了“即买即退”服务；搭载“e境通”系统的26家酒店，可支持外国游客“一碰入住”；“温州轻松游”行李运送服务更是覆盖了机场、景区、商圈及酒店等135个网点……这些细碎的日常服务，共同构成了外国年轻人观察、记录新时代中国社会的全新窗口。当外国游客空箱而来、满载而归，带走的不只是高性价比的商品，更是一段温情动人、念念不忘的“中国记忆”。

从“入境游”持续升温，到“入境购”渐成潮流，展现的不仅是国际社会对中国发展成就的充分认可，更是中外文明双向奔赴、民间认知持续深化重构的生动注脚。当中国始终以开放之姿拥抱世界，以实干推动发展，以真情传递善意，便能吸引更多外国人了解中国、喜欢中国，最终成为传播中国文化、促进中外贸易交流的使者。“入境购”走红的热度，最终会沉淀为中国软实力动人的温度。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： “入境购”的热度从何而来？

作者：刘成

本文转自：温州新闻网 66wz.com