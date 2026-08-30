学习强国温州学习平台 2026-08-30 15:40:44

近日，“时光不老·太极和韵”浙江省老年太极拳比赛温州选拔赛在泰康之家·瓯园举行。来自温州各地的11支代表队共计100余名运动员同台竞技，以拳会友，一展老年群体积极健康的精神风貌。

近日，“时光不老·太极和韵”浙江省老年太极拳比赛温州选拔赛在泰康之家·瓯园举行。来自温州各地的11支代表队共计100余名运动员同台竞技，以拳会友，一展老年群体积极健康的精神风貌。

本次比赛分为集体太极拳与陈式太极拳竞赛和传统套路、杨式太极拳竞赛和传统套路、其他太极拳传统和竞赛套路、太极器械传统和竞赛套路等个人项目。赛场上，选手们衣着整齐、精神矍铄，伴随着舒缓悠扬的音乐缓缓起势。大家沉着发挥，认真完成每一套动作，既有竞技比拼的严谨，也有切磋交流的从容。

经过激烈角逐，瓯海区二队、瓯海区一队分别在集体项目中斩获二等奖、三等奖。个人项目中瓯海区一队、瓯海区二队共获得1名一等奖、6名二等奖、9名三等奖的好成绩。部分获奖选手将代表温州出征浙江省老年太极拳比赛，角逐更高赛场。

“友谊第一，比赛第二。能和各地太极拳爱好者同台交流切磋，我们心里特别高兴。这几年，瓯海面向老年人的文体活动越来越丰富，大家健身锻炼的热情越来越高，我们也会把太极拳这项爱好一直坚持下去。”瓯海区二队领队吴必献表示。

近年来，瓯海不断完善老年文体服务供给，搭建形式多样的文体展示交流平台，推广太极拳、棋类、门球等适宜老年人的健身项目，引导广大老年人走出家门参与体育锻炼，让辖区老年朋友实现老有所健、老有所乐。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 时光不老风采尽显，温州百名银龄太极选手在瓯海同台过招

作者：罗琛琛 吴宇洲 翁梦熙

本文转自：温州新闻网 66wz.com