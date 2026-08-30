潮新闻 2026-08-30 16:01:42

昨天，温州、台州、丽水、衢州和杭州南部，都是雨水的主场。有70个乡镇（街道）累计雨量超过50毫米，其中丽水莲都区岩泉街道黄畈村，一下子泼下来80毫米，小时雨强最大为莲都区雅溪镇雅一电站50毫米。这雨，下得人心里潮乎乎的。未来一周，它也丝毫没有“收工”的意思。

西湖边 里尔 摄

你有没有觉得，这个8月好像被雨水承包了？即将来临的9月，也将以雨水开场。

昨天，温州、台州、丽水、衢州和杭州南部，都是雨水的主场。有70个乡镇（街道）累计雨量超过50毫米，其中丽水莲都区岩泉街道黄畈村，一下子泼下来80毫米，小时雨强最大为莲都区雅溪镇雅一电站50毫米。

这雨，下得人心里潮乎乎的。未来一周，它也丝毫没有“收工”的意思。

受“沙德尔”减弱后的低压倒槽和东南气流影响，浙江被输送大量水汽。

今明两天，浙西北和沿海地区是雨水的“集中地”，雨势最猛。今天浙西地区部分有中到大雨，局部暴雨，个别甚至可达大暴雨的量级。此外，还伴有对流性降水，要警惕短时暴雨的发生。

9月1日至3日，受低压倒槽和冷空气共同影响，全省大部有较明显降水，其中浙北和沿海地区部分有大雨暴雨，局部大暴雨。

好消息是，冷空气要来了。9月1日至3日白天，全省不少地区的最高气温有望缩回“2”字头。虽然湿度还在，闷和黏的感觉还挥之不去，但整体气温下调，体感上会舒服不少。终于可以短暂告别空调，试试风扇了。

9月4日至6日，受低压西侧东北气流和冷空气的共同影响，低层水汽条件好，沿海地区多阵雨或雷雨天气。

特别提醒，8月以来浙江雨量异常偏多，土壤已经“喝饱了水”。强降雨区与前期重叠，小流域山洪、地质灾害、城乡积涝的风险很高。这几天请务必远离山区、溪边、低洼地带。

另外，海上热带扰动活跃，为后期的天气带来较大不确定性，值得持续关注。

来 源：潮新闻

原标题： 雨水下周重新“霸屏”，冷空气也要来了

记者 黄玉环

本文转自：温州新闻网 66wz.com