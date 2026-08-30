苍南发布 2026-08-30 16:36:00

8月28日下午，在省市会议之后，苍南县召开续会，通过视频连线各乡镇，对当前防汛防台各项重点工作进行再部署再落实。

8月28日下午，在省市会议之后，苍南县召开续会，通过视频连线各乡镇，对当前防汛防台各项重点工作进行再部署再落实。会议强调，要坚决克服“台风一走、风险就走”的麻痹思想，发扬连续作战精神，统筹抓好风险管控、复工复产、生活秩序恢复与值班值守等各项后续工作，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。市人大常委会副主任张洪国到会指导，副市长、县委书记张本锋等参加会议。

会议指出，此轮防台过程中，全县广大基层干部连续作战、辛勤付出，各项防御举措落地落实，防台工作取得阶段性成效。近期我县已多次经受台风等带来的风雨考验，根据气象预测，9月1日至7日将迎来新一轮强降雨过程，各乡镇各部门务必保持高度警惕，持续做好各项应对准备工作。

会议强调，当前，地质灾害尤其是泥石流等次生灾害风险依然较高，是防御工作的重中之重。特别是前期降雨量较为集中的地区，因土壤含水量饱和，极易引发险情。各乡镇要科学研判，在确保安全前提下，要从严从实抓好转移人员有序返回工作，严防人员擅自回流带来风险。要按照等级响应要求，有序推进解除“五停”管控措施。交通部门要会同各乡镇，对封道路段进行全面巡查，在确认安全后逐段解封，对安全状况不明朗的农村公路，可视情况继续实施管控。涉海作业、景区及渔业生产，必须严格按照指令执行，依规、安全、有序恢复。

会议要求，要迅速开展台风过境后的环境卫生整治工作。各乡镇要利用台风过后的窗口期，发动村居干部和群众，恢复沙滩、溪流、街道干净整洁面貌，为后续景区开放、环境督查做好保障。要继续加强值班值守，严明工作纪律。各乡镇要全面做好应急值守工作，一旦出现险情，确保人员第一时间到位、第一时间响应，转移避险措施第一时间落地。

会议还就防台风工作进行复盘总结，要求各地认真总结水库河网调度、人员分批转移等实战经验，梳理短板弱项，将实战经验转化为制度举措，切实提升防汛防台实战能力。

来 源：苍南发布

原标题： 台风“沙德尔”过境 苍南部署灾后恢复重点工作

记者/吴银林 摄影/肖云海

本文转自：温州新闻网 66wz.com