平阳发布 2026-08-30 16:42:00

8月28日，省市防汛防台工作部署调度会后，平阳县第一时间召开续会，视频连线各乡镇，调度第18号台风“沙德尔”防御应对工作。会议强调，台风过境不等于风险解除。

8月28日，省市防汛防台工作部署调度会后，平阳县第一时间召开续会，视频连线各乡镇，调度第18号台风“沙德尔”防御应对工作。会议强调，台风过境不等于风险解除。全县上下要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，严格按照省市部署要求，保持思想不松、力度不减、标准不降，扎实做好防汛防台“后半篇文章”，全力保障人民群众生命财产安全。

市委常委、组织部部长吕伯军，市人大常委会副主任白洪楞到会指导。县委书记孟晓斌主持并讲话，县委副书记、县长陈桂雷作工作部署。县领导李阳阳、屠霁霞、洪志亮、蒋中梁、李武杰、詹强等在主会场参加会议，其他县领导在包挂乡镇分会场参加会议。

会议指出，第18号台风“沙德尔”在玉环坎门登陆后，整体路径向西南方向移动，我县全域降雨过程呈现持续时间长、累计雨量大的特点，次生灾害、滞后风险、叠加风险依然处于高位。各地各部门要咬紧牙关、毫不放松，发扬连续作战精神，从严从实从细抓好各项防御措施，以“时时放心不下”的责任感筑牢安全防线，坚决维护社会大局和谐稳定。

会议强调，思想上不能松，要时刻紧绷防灾之弦，充分认识次生灾害的滞后性、隐蔽性风险，扎实做好防汛防台“后半篇文章”。排查上不能停，要动态开展风险隐患排查，在持续抓好已知隐患点巡查监测的基础上，密切关注因持续降雨、土壤饱和可能引发的新增风险，做到“发现一处、管控一处、销号一处”。管控上不能乱，要做好转移人员有序管控和安全管理，梯次落实“五停”工作，对风险隐患点落实专人值守、动态监测，严防擅自回流。救灾上不能等，要争分夺秒开展抢险救援和灾后恢复，加快抢修受损的道路、电力、通信、供水等基础设施，仔细排摸灾情底数，用心用情做好受灾群众生活保障。体系上不能散，要持续保持“1833”指挥体系高效运转，及时复盘总结、补齐短板，完善应急处置机制，持续提升基层防灾减灾救灾能力。

来 源：平阳发布

原标题： 全面彻底打赢“沙德尔”防御硬仗 孟晓斌主持召开防御部署调度会

徐远虑/文 陈云散/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com