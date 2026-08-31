新华网 2026-08-31 14:41:18

船舶追踪机构克普勒公司8月31日发布的数据显示，由于担心遭到袭击，刚过去的这个周末通过霍尔木兹海峡的可见商船数量已降至每日5艘。

船舶追踪机构克普勒公司8月31日发布的数据显示，由于担心遭到袭击，刚过去的这个周末通过霍尔木兹海峡的可见商船数量已降至每日5艘。

路透社引述相关数据报道，8月29日到30日这个周末，通行海峡的船只均为小型船舶，其中包括两艘液化石油气运输船。不过，由于部分船只关闭自动识别系统以规避袭击，实际通过海峡的船舶数量可能多一些。

这是5月29日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的滞留在霍尔木兹海峡水域的商船（手机照片）。新华社记者温新年摄

伊朗外交部副部长加里布阿巴迪29日表示，霍尔木兹海峡目前完全关闭，任何船只如通过该海峡均需经过伊朗的协调和许可。英国海上贸易行动办公室30日发布通报说，一艘油轮29日在穿越霍尔木兹海峡时遭到不明投射物袭击。

美军30日打击了位于霍尔木兹海峡附近伊朗拉腊克岛上的两个火箭发射装置。此次行动是美军一个月来首次对伊朗目标实施军事打击。

霍尔木兹海峡是全球能源运输“咽喉”，此前承担全球约五分之一的原油和成品油运输，也是重要的液化天然气运输通道。但由于近期中东局势反复，海峡通行时断时续。

来 源：新华网

原标题： 机构：通过霍尔木兹海峡商船数量降至每日5艘

记者 荆晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com