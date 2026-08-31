新华网 2026-08-31 14:42:55

2026年女排亚锦赛30日在天津落幕，中国队在决赛中以2:3不敌泰国队，未能通过本次比赛锁定2028年洛杉矶奥运会参赛资格。5局比分为20:25、25:11、25:23、18:25和10:15。

2026年女排亚锦赛30日在天津落幕，中国队在决赛中以2:3不敌泰国队，未能通过本次比赛锁定2028年洛杉矶奥运会参赛资格。5局比分为20:25、25:11、25:23、18:25和10:15。

8月30日，中国队球员吴梦洁（左）在比赛中扣球。新华社记者 赵子硕 摄

中国队首局进入状态较慢，在先丢一局后迅速调整，连扳两局反超大比分。第四局，泰国队重新占据主动，将比赛拖入决胜局。第五局中国队一度以6:4领先，随后被对手反超，最终落败。

首局中国队开局较为被动，一度以5:10落后。两次暂停调整后，中国队逐渐找回节奏，从8:10一路追至12:12，并一度以14:12反超。不过，局末阶段泰国队重新掌握主动，中国队以20:25先丢一局。

第二局中国队明显提升了网口强度，在10:6领先后连续得分，将比分迅速拉开到19:6。泰国队这一阶段一传出现波动，中国队则通过防守反击不断扩大优势，吴梦洁在四号位连续强攻得手，中国队强势扳平大比分。

8月30日，中国队主教练赵勇在场边鼓励队员。新华社记者 孙凡越 摄

第三局双方争夺更加激烈。中国队开局一度以8:3领先，但泰国队很快追至9:9，并在中段反超。局末中国队一度以19:22落后，但随后连得4分，以23:22完成反超，并最终以25:23再下一城，大比分2:1领先。

第四局，泰国队从7:3、9:4到12:5，始终保持领先，比赛被拖入决胜局。

决胜局双方开局紧咬，中国队一度以6:4领先，但泰国队随后连得3分完成反超。战至8:7后，泰国队凭借一次关键拦网将比分拉开至9:7。此后，泰国队通过发球持续冲击中国队一传，中国队最终以10:15告负。

8月30日，泰国队主教练加提蓬（左）为球队加油。新华社记者 孙凡越 摄

个人数据方面，吴梦洁和庄宇珊各得21分，并列中国队最高。身高优势明显的中国队拦网得分11分，仅比对手多一分。

根据规则，本届亚锦赛冠军直接获得洛杉矶奥运会参赛资格。泰国队由此首次获得奥运会参赛资格。中国女排自1984年以来已连续参加11届奥运会，此次虽未能提前锁定第12次奥运之旅，但仍可通过后续资格路径争取参赛席位。

来 源：新华网

原标题： 亚锦赛摘银 中国女排无缘直通洛杉矶奥运会

记者张泽伟、肖亚卓

本文转自：温州新闻网 66wz.com