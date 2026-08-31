新华网 2026-08-31 14:44:04

在位于北京的一间美术馆中，观众的目光越过一幅幅满盈金黄田野的农民画，定格在身着淡粉色旗袍的青年女创作者汪瑶瑶身上。

在她笔下，一只传统剪纸风格的小猪跃进调色盘，为自己染上奔放的斑斓色彩。

8月25日至9月3日，“长安新韵·大地华彩”西安户县农民画晋京展在北京新华社美术馆举行，将53位中国西北农民画家的120幅精品画作带到首都观众面前。

8月25日拍摄的“长安新韵·大地华彩”西安户县农民画晋京展开幕式现场。新华社记者 王婧嫱 摄

从上个世纪五六十年代的经典作品，到展现城乡新貌的创新之作，像汪瑶瑶这样的年轻创作者正在为农民画传承注入更多创意，让这门扎根乡土的艺术不断绽放现代活力。

提起农民画，许多中国人脑海中出现的或许是皮肤黝黑、穿着质朴的农人画家——这种艺术形式于1958年在户县（今西安市鄠邑区）诞生，最初是当地村民农闲时的业余创作。

汪瑶瑶给人的感觉与这种印象截然不同。这位来自陕西安康的姑娘喜欢明快的服饰和精致的妆容，在2021年考入西安市鄠邑区农民画展览馆工作前，她学的是国画，是地地道道的“学院派”。

“创作农民画，就是追求自由。”汪瑶瑶说，农民画艳丽大胆的用色、夸张奔放的造型彻底吸引了她——叶可以是蓝的，也可以是红的，创意如同驰骋原野，没有传统规矩的限定。

8月25日，户县青年农民画创作者汪瑶瑶在现场创作生肖主题作品。新华社记者 王婧嫱 摄

“就像《玉米棒大无边》这幅画作中，象征丰收的玉米跟运来它的火车头一样巨大，画家对于丰收的期盼跃然纸上。我很喜欢这种自由表达的感觉。”汪瑶瑶说。

在汪瑶瑶看来，这份自由是农民画创作者跨越时空的共鸣，也是它的生命力所在，“许多年轻人被农民画的不拘形式，还有老一辈画家的自由创作精神所吸引，一起学习、传承户县农民画。”

传承并非单向的输出。展览馆里一位83岁的老画家让汪瑶瑶尤为敬佩——他至今仍坚持每天到工作室作画，画风保留着上世纪七八十年代的质朴，却也在努力学习年轻人的新构图形式。

“他跟着我们学的同时，我们也在向他学习。”汪瑶瑶说，这位老人让她憧憬自己八十多岁时是否也能依然手握画笔，不断把新的创想融入创作。

如今的农民画早已不局限于传统乡村生活图景。“我们正用画笔记录下乡村振兴的风貌，也把笔触从田间地头延伸向更广阔的天地。”汪瑶瑶说，高铁飞驰、电车穿梭、机械化喷灌、大国重器……这些新时代的元素纷纷进入画家的视野。

8月25日，来宾们在“长安新韵·大地华彩”西安户县农民画晋京展参观展出的作品。新华社记者 王婧嫱 摄

《中欧班列·钢铁驼队》正是汪瑶瑶的创意尝试。在她笔下，昔日驮来巨大玉米棒的列车变身成为满载中国商品的中欧班列，将电动汽车等技术成果从西安带去远方。

“老师曾跟我们说，农民画就是画天画地画自己。快速发展的家乡就是我们的灵感源泉，也让我们的作品里多了许多对未来的畅想。”汪瑶瑶说。

艺术也在反哺这片土地。在西安鄠邑区，诸多农民画家在自家院里办起画庄，外地游客乃至国外旅行团慕名而来，观画、购画、体验创作，为作者带来实实在在的收入。农民画已成为当地一张响亮的文化名片。

“百分之六七十的人都接触过、创作过农民画。”汪瑶瑶说，鄠邑当地的农民画创作者已超过2300人，近万幅作品在88个国家和地区展出，推动这门艺术从农闲爱好成长为致富产业。

“十五五”规划纲要提出，要保护传承乡村文化遗产、繁荣发展乡村文化，推进乡村全面振兴。对中国乡村而言，现代化不仅意味着产业兴旺、收入增加和生活条件改善，也意味着精神文化生活更加充实——这为农民画的蜕变发展赋予了更多意义。

8月25日，讲解员在“长安新韵·大地华彩”西安户县农民画晋京展上向来宾介绍户县农民画展出作品。新华社记者 王婧嫱 摄

“一幅幅画作既是乡村社会变迁的生动记录，也是中国城乡面貌迭代的鲜活艺术见证。”西安市鄠邑区农民画博物馆馆长王文吉表示，希望借此次画展以民间绘画讲好新时代的西安故事、中国故事，推动传统农民画活态传承、开拓创新。

中国美术家协会副主席马锋辉认为，户县农民画是从泥土里生长出来的审美基因，它将农村艺术嵌入社会发展的宏大叙事，超越了地域画种的边界，成为记录时代发展的重要艺术形式。

七十年画笔不辍。如今，黄土地上的农民画正以更自由的姿态、更年轻的面孔，绘就着属于新时代的中国画卷。

来 源：新华网

原标题： 中国乡土艺术焕发青春活力

记者 杨轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com