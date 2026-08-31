新华网 2026-08-31 14:45:02

在位于尼泊尔北部山区的巴格马蒂省努瓦果德县，一大片灰白色泥沙沿河谷铺展开来，一幢幢房屋陷入泥中。断裂的电线杆横在路旁，电线与树枝、布条和生活用品缠绕在一起，空气中不时飘来刺鼻气味。

在位于尼泊尔北部山区的巴格马蒂省努瓦果德县，一大片灰白色泥沙沿河谷铺展开来，一幢幢房屋陷入泥中。断裂的电线杆横在路旁，电线与树枝、布条和生活用品缠绕在一起，空气中不时飘来刺鼻气味。

8月29日，在尼泊尔努瓦果德县代维卡德，受灾民众清理家中物品（手机照片）。新华社记者刘天摄

当地居民桑托什·塔帕告诉记者，这里是比杜尔小镇，约有300户家庭，超过千人祖祖辈辈生活在此。26日上午，一场泥石流席卷而来，导致周围的巴格马蒂省拉苏瓦、努瓦果德和塔丁3个县受灾，大量人员伤亡和基础设施遭破坏。

记者抵达时，推土机已在镇上清出一条勉强可以通行的道路，但原本低于道路的房屋和田地全部被泥沙填埋。

记者沿着道路走进镇上曾经的商业街，原本的街道已经难以分辨。沿街许多房屋一层被泥沙掩埋，只剩上层门窗露在外面。

这是8月29日拍摄的尼泊尔努瓦果德县德里苏利河沿岸受灾情况。新华社记者刘天摄

塔帕说，灾害发生时，他的叔叔、婶婶正在自家经营的店铺里，他们先听到一阵可怕的轰鸣声，随后看到泥石流迅速涌来。“他们骑上摩托车就跑。如果当时只能步行，恐怕就来不及了。”塔帕说，他的家人在灾难中幸免于难，但他的多名好友至今仍下落不明。

不远处，在努瓦果德县一处集市上，一辆辆卡车陷在泥沙中，一间间铁皮屋只剩屋顶露在外面。灾难过后返乡查看情况的幸存者艰难行走在被泥土覆盖的家园。

这是8月29日拍摄的尼泊尔努瓦果德县代维卡德地区受灾情况（手机照片）。新华社记者赵曼君摄

当地居民萨巴斯告诉记者，泥石流到来时，河水突然暴涨，横扫整个地区。“当时大家都在拼命逃跑。现场被冲散的车辆和人多得数不过来，不知道究竟有多少人被埋。”萨巴斯说，泥石流涌来时她和丈夫侥幸逃生，但她的亲戚夫妻二人没能及时跑出来。

记者离开努瓦果德县时，天空开始飘雨。雨水落在泥沙上，很快汇成一道道浑浊的水流。路旁，被冲垮的房屋、陷在泥中的车辆和散落的生活用品渐渐隐入雨幕。对当地民众而言，眼前的泥泞尚未退去，未来生活充满挑战。

来 源：新华网

原标题： 现场直击｜尼泊尔泥石流灾区见闻

记者 邹学冕 刘天 胥舒骜

本文转自：温州新闻网 66wz.com