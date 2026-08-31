温州学子走进慈善地标 当起志愿者

温州新闻网 2026-08-31 15:39:09

温州网讯 聚志愿之力，践服务初心。这个暑假，温州实验中学八（8）班的同学们走出课堂，前往三乐亭、白鹿亭等地开展公益志愿服务，在烟火中感悟志愿者前辈无私奉献的精神内核。

活动期间，同学们不仅前往三乐亭、白鹿亭参与送茯茶等服务，沉浸式体验一线的公益服务，而且面对面采访王光明、郑文虎等党员志愿者，近距离聆听党员志愿者扎根基层、投身公益、服务群众的初心故事。“只有亲身体验过，我们才懂得，长年累月坚持做好一件温暖别人的小事，踏踏实实服务身边人，才是最难得也最可贵。”参与活动的同学感叹道。

此次暑期社会实践让志愿服务的种子在少年心底生根发芽。接下来，同学们还将整理本次寻访素材，开展红色宣讲、拍摄制作主题微视频，用少年之声讲好温州本土公益红色故事，传承大爱精神。

本文转自：温州新闻网 66wz.com