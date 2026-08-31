中国新闻网：传承与创新并进——温州新生代企业家的“接力”和“超越”

中国新闻网 2026-08-31 16:07:39

站在“万亿俱乐部”的新起点上，温州新生代企业家正逐渐走向舞台中央。他们既要传承父辈的实业根基，又要以新思维、新打法打破传统产业的固有边界。在“继承”与“颠覆”的张力之间，这批年轻人正为温州民营经济注入新的青春动能，也成为观察浙江民营经济高质量发展的一个生动切面。

瓯江潮涌，奔腾入海。2026年经济“半年报”数据显示，温州稳居长三角城市GDP前十，延续着稳健的发展态势。去年，这座民营经济重镇GDP首破万亿元，成为全国第28座“万亿之城”。从千年商港到万亿新城，温州用数字印证着一座城市的韧性与活力。

作为中国民营经济的重要发祥地，温州民营经济在企业数量、工业增加值、从业人员、出口和税收等指标中占比均超过九成。从家庭作坊到产业集群，从“前店后厂”到布局全球，“敢闯敢试、求新求变”的精神血脉，始终在瓯越大地上延续。可以说，一部温州经济发展史，就是一部民营企业代际传承与创新突破的演进史。

站在“万亿俱乐部”的新起点上，温州新生代企业家正逐渐走向舞台中央。他们既要传承父辈的实业根基，又要以新思维、新打法打破传统产业的固有边界。在“继承”与“颠覆”的张力之间，这批年轻人正为温州民营经济注入新的青春动能，也成为观察浙江民营经济高质量发展的一个生动切面。

守正：实业的根，要在基层扎得更深

对温州新生代企业家而言，“接班”从来不是权力的自然交接，而是一场从车间一线开始的淬炼。守住实业的根基、品质的底线，是他们对父辈创业精神最直接的回应。

康奈集团有限公司总裁郑莱莉对此深有体会。1998年大学毕业后，她放弃深圳会计师事务所的工作回到企业，从剪皮料学起，花了一年时间研究划料、前帮等制鞋工序。

“吃过一线的苦，才真正懂产品、懂工人、懂企业的根在哪里。”这段经历让郑莱莉对父辈的坚守有了切身的理解。

在“中国电气之都”乐清，人民电器集团董事长郑经洁的成长路径也颇为相似。2008年进入集团后，他从日常事务、团委工作到销售业务，一步步积累经验。2010年，企业全力推进信息化建设，他带领仅五六人的团队深入各个业务部门，梳理流程痛点，最终顺利推动系统上线。该项目累计投入2000余万元，规范优化了159项业务流程。郑经洁至今记得父辈定下的“三不原则”——宁失利益不失市场、宁失数量不失质量、宁失面子不失顾客，这已成为他经营中不可动摇的底线。

人民电器集团生产线一景。受访者供图

浙江通力传动科技股份有限公司总经理项纯坚则将传承理解为对赛道的专注。“父辈从三亩地起家，始终扎根减速机领域，专注实业发展。”项纯坚笑称，企业已参与制定多项国家与行业标准，产品曾应用于北京冬奥会、杭州亚运会开幕式主火炬提升装置系统等国家重点工程，控制精度达到毫米级。在他看来，新生代的使命，就是把产品做专、做深，对标国际一流品牌，力争在高端领域实现突破。

创新：数智技术为传统产业打开新空间

如果说“守正”是对过去的致敬，那么“创新”就是面向未来的选择。进入21世纪后，温州传统产业一度面临同质化竞争加剧、成本上升等压力，转型之路并不轻松。如今，新生代企业家正通过数智技术改写这一局面——AI、大数据、柔性制造开始进入生产一线，为老牌企业装上“新引擎”。

在康奈集团的新绿智能工厂里，“SHOE AI”设计系统十几秒就能生成多款鞋样设计图，还能分析全球时尚趋势和用户偏好；以往需要协调模特、搭建场景的上脚拍摄，现在通过AI生成技术就能快速产出大量视觉素材；3D智能量脚仪采集用户脚型数据后，可通过“鞋履智能推荐系统”实现个性化定制。郑莱莉说，员工起初对AI有些抵触，但企业引导大家认识到，AI只是提升效率的工具，“创意和审美永远需要人来主导”。

康奈集团智能工厂生产线一景。受访者供图

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司总裁钱帆同样在尝试用AI重构研产销全链路。传统模式下，品牌方无法实时掌握工厂的备料、生产进度和货期，响应总是慢半拍。他主导搭建智能供应链生态平台，打通品牌方、自有工厂和协同工厂之间的订单数据，实现实时监测。

“守正就是坚守鞋业主业，守住30年积累的品牌资产；创新就是拥抱AI和数字化，打破传统产业的周期规律。”钱帆认为，AI应用不能贪大求全，要从平面视觉等细分场景切入，融入成熟的业务链条，才能真正见效。

项纯坚也在通过数智化推动通力科技从“部件制造商”向“智能驱动解决方案服务商”转型。企业位于杭州大江东的高端定制化智能工厂已进入小批量生产阶段；同时布局机器人关节微型减速器，收购永磁电机厂商，延伸“减速机+电机+控制器”的一体化方案。在他看来，从“量”的竞争转向“质”的竞争，是传统制造业高质量发展的必然方向。

通力科技生产线一景。受访者供图

从单点应用到系统重构，数智技术正为温州传统产业打开新的想象空间。

共生：从各自为战到生态协同

随着代际传承加速，温州民营企业正从第一代向“80后”“90后”乃至“00后”全面交接，新生代企业家逐渐成为主力。“舵手”换了，市场竞争也更加激烈，如何让企业行稳致远？越来越多人意识到，答案不在于单打独斗，而在于凝聚合力。

温州市新生代企业家联谊会会长张鹏飞注意到，当地新生代企业家正从早期的资本集聚、“抱团取暖”，转向“高校+企业+平台”的一体化协作，推动人才、资金、创新和产业链的深度融合。比如，针对部分中小企业买了数字化设备、上了系统，但管理跟不上、转型流于形式的问题，联谊会专门举办AI人工智能训练营，强调成果导向、实操落地，避免企业家“只激动不行动”；同时引导企业先做标准化、精益化，再推进数字化，确保转型真正可靠。

此外，该联谊会积极参与打造温州市工商联主导的新生代企业家培训品牌“青蓝新学”，组织新生代企业家走进华为、沃尔沃等龙头企业学习，构建跨区域的产业连接模式；通过篮球赛、杏坛论坛等形式加强联动，针对阀门、鞋服等特定产业召集专题研讨。“接班不是一个人的事，而是整个团队、整个生态的交接。”张鹏飞说，新生代企业家要在产业链上下游建立合作规则，避免无序内卷，实现协同发展。

从各自为战到生态共建，温州新生代企业家正探索一种更开放、更可持续的发展路径。

9月8日至9日，2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动将在温州举行。这既是对温州民营经济发展成果的一次集中展示，也将成为当地新生代企业家集体亮相的重要舞台。大会的聚光灯下，人们期待看到的不仅是成绩单，更是这群年轻人如何用行动回应时代命题——而他们的答案，或许早已写在了日常的实践与传承之中。

青春正好，奋斗正当时。从“接棒”父辈的实业精神，到用数智技术重塑产业逻辑，再到共建新的产业生态——温州新生代企业家的奋斗故事，不仅是一家家企业的传承实践，更是中国民营经济持续迸发新活力、迈向高质量发展的生动注脚。

来 源：中国新闻网

原标题： 传承与创新并进——温州新生代企业家的“接力”和“超越”

记者 邵燕飞 傅飞扬

本文转自：温州新闻网 66wz.com