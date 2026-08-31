西藏公布多起涉吉隆泥石流灾害网络谣言典型案例（2026·08·31）

全国网络辟谣 2026-08-31 18:33:51

辟 谣 “外卖员向配送饮料里加百草枯”系谣言

详情：近日，网上流传“外卖员往配送饮料里加百草枯”贴文，贴文配图显示“解放碑店网购的，警察很惊讶”字样，引发关注。经重庆公安部门核实，近期重庆市渝中区无相关警情，也未接到相关投诉。网传图片实为2025年8月21日某医院发生纠纷警察出警时的照片，所谓“渝中区解放碑某品牌饮料被外卖员投放百草枯”系谣言。

重庆警方随即联系涉事网民郑某所在地安徽警方协助调查。经查，郑某（男，35岁）为博取流量、吸引粉丝，利用网络图片编造发布该帖文，误导公众认知，造成不良社会影响。目前，安徽公安机关已对郑某依法作出行政处罚。（来源：“公安部网安局”微信公众号、“重庆辟谣”微信公众号、“平安渝中”微信公众号）

科 普 泥石流是怎么把建筑夷为平地的

详情：8月26日，尼泊尔境内蓝塘里壤峰北坡一条冰川在海拔约5200米处断裂发生冰岩崩，高位快速坠落至4000米左右，冲刷山体形成巨型泥石流，高速冲击约22千米后直达海拔1800米左右的我吉隆口岸，该区域约0.7平方公里、27处建筑及相应附属设施被夷为平地。泥石流为何破坏力这么大？是怎样把建筑及相应附属设施“铲平”的？

首先，它“个头”大、速度快。这次灾害从海拔约5200米的冰川源区启动，数千万立方米的冰体崩落后，短短7分钟左右就冲到下游20多千米、海拔约1800米的吉隆口岸，高差超过3000米，平均流速达每秒约50米，也就是每小时180公里，相当于以动车的速度撞向吉隆口岸。因超大高差与超高流速形成极强破坏力，群众几乎没有避险反应时间，灾害规模、冲击力度以及伤亡情况极为严重。

其次，冲出来的不只是水。泥石流中混杂着大量泥沙、碎石、块石甚至巨石，高速冲向建筑和重大基础设施，产生非常强的冲击。如果说水冲过来主要是推力，那么泥石流冲过来时，是一边推、一边砸。

此外，受灾区域为狭窄的高山峡谷。狭窄的河道会约束泥石流向两侧扩散，让能量更加集中，冲击力也更强，让建筑同时承受着巨石撞击、洪流推压和泥石堆埋。冲击力一旦超过墙体、柱子和地基的极限承受力，建筑就可能失稳、倒塌，甚至完全被毁。

“第一波”泥石流冲过去，不意味危险的结束。灾害发生后，沿途还存在滑坡、崩塌等风险，进而可能在上游堵塞沟谷、河道形成堰塞湖。救援人员在向核心灾区推进的同时，还须严加防范次生灾害。（来源：“科普中国”微信公众号）

通 报 西藏公布多起涉吉隆泥石流灾害网络谣言典型案例

详情：西藏公安机关持续推进“净网—2026”专项行动，聚焦涉日喀则吉隆口岸泥石流灾害网络谣言乱象，依法打击编造虚假灾情信息误导公众、扰乱网络秩序相关违法犯罪，确保救灾工作顺利开展。现公布12起典型案例：

案例一：西藏昌都公安网安部门查明，网民邱某在某网络平台主观臆断、编造发布“新闻说1400人遇难，实际之前有3000人失联了”的谣言信息。

案例二：西藏拉萨公安网安部门查明，网民刘某在某网络平台发布“中国这边已经死亡3000多人”的谣言信息。

案例三：西藏拉萨公安网安部门查明，网民谭某在某网络平台发布“日喀则吉隆口岸几千人瞬间没命了”的谣言信息。

案例四：西藏拉萨公安网安部门查明，网民张某在某网络平台发布“明明上千人冲走了，官方居然报道3人死亡，265人失踪”“工作人员近200人，建筑工人在500-600人，还有旅游人员与过关人员，至少突破一千人了”的谣言信息。

案例五：西藏拉萨公安网安部门查明，网民潘某在某网络平台发布“今天，泥石流淹没了1000多人”的谣言信息。

案例六：西藏拉萨公安网安部门查明，网民易某在某网络平台发布“不算严重，可能死500个人左右、失踪人口可能全部都死了”的谣言信息。

案例七：湖南湘西公安网安部门查明，网民周某在某短视频平台发布“广西没完，西藏又来泥石流，听说有上万人死亡，不知道真假，官方还没通告”“去年这里就泥石流死了2-30个”“几千有，这一波泥石流一个寨子就没有了，不止一千”等谣言信息。

案例八：内蒙古呼伦贝尔公安网安部门查明，网民国某在某视频评论区发布“起码得有上千人”的谣言信息。

案例九：江西南昌公安网安部门查明，网民杨某在某短视频平台发布“失联人数已上升至826人，令人无比痛心！”的谣言信息。

案例十：重庆公安网安部门查明，网民杨某在某短视频评论区发布吉隆口岸泥石流不实死亡人数的谣言信息。

案例十一：西藏山南市网安部门查明，网民马某在某网络平台随意传播“8？26”泥石流灾情中尼边境失联人数、死亡人数不实信息。

案例十二：西藏山南市网安部门查明，网民耿某在某网络平台夸大传播“8？26”泥石流吉隆口岸死亡人数、失联人数。

目前，属地公安部门已依法对以上人员进行教育处罚。（来源：“西藏网络举报”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com