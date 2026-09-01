温州日报 2026-09-01 08:18:39

大会以“创新聚势·赋能未来”为主题，届时将云集全国头部民企掌门人、知名专家、顶尖科研机构及金融机构代表等600余位重量级嘉宾，共话创新之道、共谋增长新篇。

温州网讯 记者昨从市工商联获悉，2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动将于9月8日—9日在我市举行。大会以“创新聚势·赋能未来”为主题，届时将云集全国头部民企掌门人、知名专家、顶尖科研机构及金融机构代表等600余位重量级嘉宾，共话创新之道、共谋增长新篇。

据介绍，大会将以实地考察、主旨大会、产业对接环环相扣，多项民企创新成果发布、项目落地，形成“1+3+2+3”的大会议程亮点。

“1”是一场主旨大会，即9月9日上午举行的2026民营经济创新发展大会。本次大会由全国工商联、浙江省人民政府共同主办，将汇聚国家部委、地方政府，以及产学研各方等众多重量级嘉宾，为民营经济擘画创新蓝图、注入澎湃动能。大会期间还将同步推出“浙里创新 万物生长”成果展，全景展现浙江民营经济发展活力与创新生态优势。

“3”是大会将集中发布《2026研发投入前1000家民营企业创新状况报告》《2026民营企业研发投入、发明专利500家榜单》以及“2026年民营企业发展新质生产力案例”三大结果，并同步启动民营经济标准创新周。

其中，《2026研发投入前1000家民营企业创新状况报告》围绕研发投入、创新载体、知识产权、标准化、转化应用、国际竞争六大维度对民营企业创新状况进行系统评估；《2026年民营企业发展新质生产力案例》则聚焦技术攻关、产学研、产业链协同、数智绿色改造、标准质量、人才机制六大方向遴选，生动展示国内民营企业阶段性创新成效。

“2”是两份重量级倡议发布。大会将发布《民营企业加强基础研究温州倡议》《全国工商联商会团体标准工作提质升级倡议》。鼓励民企提升原始创新能力，筑牢发展根基。打造优质团体标准引领产业高质量发展，营造良好生态，点面结合形成推动民营经济创新发展的“组合拳”。

“3”是三大产业专题活动。精准对接浙江产业版图，力求将全国优质民企资源与地方生态深度耦合,形成民企创新力的乘数效应。新能源专场全链贯通——从锂电材料到风电装备，再到智慧能源解决方案，全景式呈现浙江“核风光水蓄氢储”的完整产业链优势；智能经济专场聚焦“AI+产业”落地，覆盖工业互联网安全、数据智能、人形机器人、产业互联网平台等数字生态关键节点，因地制宜推动数实融合；生命健康专场则锁定“脑机接口”与“精准营养”两大前沿赛道，以小切口撬动大孵化器集群的深层潜能，助力产业布局向高精尖跃升。

作为长三角国际科创中心的7个高能级创新型城市，近年来我市持续推进国家自主创新示范区、环大罗山科创走廊、世界青年科学家峰会、瓯江实验室、大孵化器集群战略“一区一廊一会一室一集群”等创新主阵地建设，打造更高能级创新平台矩阵，在创新中提速建设一流产业城市。

来 源：温州日报

原标题： “1323”传递创新脉动 2026民营经济创新发展大会将启幕

记者 李中

本文转自：温州新闻网 66wz.com