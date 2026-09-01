张文杰调度部署强降雨防御工作 强化底线思维极限思维
温州网讯 昨晚，市委副书记、市长张文杰调度部署强降雨防御工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，强化底线思维、极限思维，周密做好强降雨防御应对工作，全力守护人民群众生命财产安全。
在市应急指挥部，张文杰与市防指成员单位会商研判强降雨形势以及可能造成的影响，并视频连线各地部署防御应对工作。他指出，要清醒认识本轮强降雨防御应对工作的严峻性，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的执行力，把各项防御工作抓细抓实抓具体。
张文杰强调，要着力防范化解重点风险，密切关注雨情水情变化，坚持全市“一盘棋”，精准调度水库河网；加强风险隐患排查管控，严防短时强降雨可能引发的地质灾害、小流域山洪、城市内涝等次生灾害，坚决果断转移风险区域人员；紧盯建设施工、道路交通、户外作业、涉海涉渔、旅游等重点领域，落实落细安全防范措施；扎实做好学校平稳有序开学各项工作，切实加强医院、养老院、商超等人员密集场所安全管理。
张文杰要求，要加强指挥调度，强化值班值守，完善用好工作单、交接单、任务单等“三张清单”，高效贯通预警预报、分析研判、叫应叫醒、人员转移等全链条，着力构建上下联动、闭环落实的防御工作格局。
来 源：温州日报
记者 缪眎眎
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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