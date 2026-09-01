温州日报 2026-09-01 08:18:39

要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，以新一轮“强城行动”为牵引，提速提效城市快速路网建设，持续提升群众出行体验，为温州做强“一圈一极一中心”提供有力支撑。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰调研城市快速路网建设工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，以新一轮“强城行动”为牵引，提速提效城市快速路网建设，持续提升群众出行体验，为温州做强“一圈一极一中心”提供有力支撑。

张文杰先后来到会展路互通、瓯海大道互通等施工现场，与属地和相关部门负责人深入交流，详细了解工程进度、施工组织、安全管理等情况，协调解决项目推进中遇到的问题。在随后召开的专题会议上，他听取相关工作汇报，并指出，城市快速路网建设对完善城市功能、改善群众出行体验、提高城市运行效率具有重要意义。要切实增强工作责任感和使命感，坚持全局谋划、加强科学统筹、聚力攻坚破难，更好发挥城市快速路项目通堵点、畅路网、补短板的作用。

张文杰强调，要坚持规划引领，聚焦城市发展所向和群众出行所需，加强交通基础设施整体统筹，进一步优化完善城市快速路网布局；科学组织实施，抓住关键性问题和阶段性重点任务，通过节点改造、精细提升，着力增强交通疏解能力和道路畅通水平；细化投资计划，注重成本控制，加强过程管理，提高资金使用效益，确保每一分钱都花在刀刃上；加强工程管理，坚持安全第一、质量至上，统筹做好施工期间交通疏导与周边环境管理，保障项目建设安全、有序、平稳推进。

副市长黄阳栩参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰调研城市快速路网建设工作 持续提升群众出行体验

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com