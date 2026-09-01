温州日报 2026-09-01 08:18:39

2026年暑期，温州依托得天独厚的山海资源、丰富的民俗活动与火热的夜间经济聚拢人气，餐饮、数码、品质消费多点开花、全线飘红。

温州网讯 暑期热浪涌动，文旅消费也活力四射。2026年暑期，温州依托得天独厚的山海资源、丰富的民俗活动与火热的夜间经济聚拢人气，餐饮、数码、品质消费多点开花、全线飘红。近日，市统计局发布数据，1—7月，全市社会消费品零售总额达2957.5亿元；限额以上餐饮业营业额同比大涨19.7%，智能手机类零售额劲增40.8%，线上零售增长24.9%，整座城市的消费潜能被充分释放。

今年暑期到来，温州各大景区、特色街区、商业商圈热度拉满，到访游客稳步增长，直接带旺瓯菜、地方小吃、夜市排档等餐饮业态。园博园夜游凭借光影体验圈粉无数，梧田老街沉浸式夜游持续出圈，两处点位日均客流分别突破1万人次、3.4万人次，街区海鲜餐馆、特色小吃铺、网红茶饮店常常座无虚席，晚间门店翻台率居高不下。在文成，乡村文旅片区则以传统曲艺、山野休闲项目集聚客流，随着文旅活动陆续开展，周边餐饮店、农特产品店日均销售额稳步走高，乡村餐饮消费迎来热度高峰。

“高铁票能享多重文旅优惠，那就把园博园的一日游变成温州周末游。”来自丽水的游客黄女士，带着孩子开启了一场充实的温州之旅。今年温州升级“一张机票游温州”惠民政策，游客凭7天内抵温的机票，即可享受全市75家景区免门票福利，政策联动近500家优质商户，覆盖吃住行游购娱全链条。在此基础上，瓯海区进一步扩大优惠范围，将机票权益延伸至高铁票，外地游客持7天内机票或动车票，就能在当地景区、酒店、商超等百余个点位享受消费折扣。

这套“票根+”惠民玩法，成功把过境观光客流转化为实实在在的本地消费增量。2026年全国应届中考、高考准考证也化身暑期“青春通行证”，考生可在梧田老街享受餐饮、零售多重让利。据梧田老街企划部负责人汪倩介绍，“学子礼”活动已连续举办四年，每年暑假，街区夜间客流明显攀升，有力带动年轻群体消费。

升学季遇上电子产品更新迭代浪潮，电子产品消费成为暑期市场亮眼的新增长点。1—7月，全市限额以上智能手机类零售额同比增长40.8%，智能家用电器和音像器材类零售额增长5.8%。外出旅行、居家生活智能化的双重需求集中释放，推动手机、智能家居、影音设备等产品持续热销。

线上渠道同样为暑期消费添薪加火，全市限额以上单位公共网络零售额同比增长24.9%，线上线下融合的消费模式愈发普及。永嘉书院泼水节线上早鸟票销量突破万单，苍南线上投放百万级文旅消费礼包，景区线上预约、农特产品网销等数字化场景不断拓展，持续挖掘暑期消费新空间。

在文旅流量的持续带动下，温州整体消费结构加速优化，基础消费稳中有升，品质消费、智能消费提速增长。1—7月，限额以上服装类零售额同比增长5.7%，出游出行带动日常穿戴消费稳步释放；品质消费升级趋势凸显，消费需求向着个性化、高端化转变，金银珠宝类零售额同比大增27.4%，化妆品类增长10.0%，暑期出游、节日送礼、焕新穿搭成为市场消费主流。

来 源：温州日报

原标题： 暑期文旅点燃消费活力 餐饮增长19.7% 线上零售大涨24.9%

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com