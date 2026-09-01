温州与巴西圣保罗市匈牙利森特什市建立友好城市关系

温州日报 2026-09-01 08:18:39

温州与巴西圣保罗市、匈牙利森特什市正式建立友好城市关系，温州对外开放的“国际朋友圈”再添两位重要伙伴。

温州网讯 日前，经温州市人民政府第119次常务会议、温州市第十四届人民代表大会常务委员会第36次会议审议通过，我市与巴西圣保罗市、匈牙利森特什市正式建立友好城市关系，温州对外开放的“国际朋友圈”再添两位重要伙伴。

圣保罗市是巴西最大城市、南美工商金融中心，拥有广阔腹地市场和辐射能力，毗邻巴西第一大进出口港桑多斯港，是南美最大交通枢纽。

当前，在巴西的温籍华侨华人约有2万人，是连接两座城市的天然纽带。2019年，鹿城区与巴西中国商会、巴西金达威体育文化传媒有限公司签署足球战略合作协议，推动中巴足球合作。同年，温州市仰义第二小学14名小球员赴圣保罗受训，足球文化交流持续深化。2020年，我市社会组织、慈善机构及爱心企业累计向巴西捐赠三批抗击新冠肺炎疫情的物资。巴西驻上海总领事先后两次致信市委市政府表示感谢。

2023年10月，我市与圣保罗市正式签署建立友好交流关系意向书，此后两市往来不断。作为民营经济重要发祥地，温州的电气、鞋服、汽车零部件、泵阀等传统优势产业市场占有率高，轻工产品能较好满足拉美消费需求，圣保罗则为温州企业进入拉美提供物流、金融配套支持。2025年，温州对巴西进出口总额达86.3亿元，同比增长12.9%。

今年6月，温州代表团再度到访巴西圣保罗，围绕新能源、生态环保、教育共育等领域细化合作举措，并举办温州文化“新三样”IP衍生品出海专题展，全方位推介温州文化名片，助力温州文创产业出海、城市形象出圈。

如果说圣保罗是温州挺进拉美市场的“桥头堡”，森特什市则是温州企业进入欧盟的“新通道”。

森特什市位于匈牙利南部大平原，是琼格拉德州第二大城市，农业发达，地热资源丰富，连续两次获评联合国同等级城市世界最宜居城市银奖。

2023年3月，森特什市市长萨博·佐尔坦·费伦茨致信温州市政府表达结好意愿；2024年1月，温州代表团访问森特什市，双方签署建立友好交流关系意向书，温州市商务局与森特什市贸易署同步签署商务合作协议。2025年4月，森特什市代表团访温，双方就经贸、文旅、医疗、教育等领域合作展开深入交流。

目前，浙江人一阀门等温州企业已与森特什市达成投资合作意向或落地项目，借助其欧盟市场准入便利和成熟工业园区，温州电气、泵阀、新能源等产业正加速辐射欧洲。

市外办相关负责人表示，近年来温州坚持以高水平对外开放推动高质量发展，友城网络已覆盖全球主要经济体和新兴市场。此次与巴西圣保罗、匈牙利森特什两市结好，是温州优化友城全球布局、深化与拉美和欧盟地区务实合作的重要举措。下步，市外办将持续深化友城务实合作，推动更多经贸、人文交流项目落地见效，让友城资源更好服务温州经济社会发展。

来 源：温州日报

原标题： 温州“国际朋友圈”再添重要伙伴

我市与巴西圣保罗市匈牙利森特什市建立友好城市关系

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com