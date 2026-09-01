温州发布 2026-09-01 08:27:12

据气象部门预报，9月1-2日阴有大到暴雨，局部大暴雨。为切实做好此次强降雨防范应对工作，温州市防指办发布最新工作提示。

据气象部门预报，9月1-2日阴有大到暴雨，局部大暴雨。为切实做好此次强降雨防范应对工作，温州市防指办发布最新工作提示。

据气象部门预报，受偏东气流影响，我市8月31日至9月3日多阵雨或雷雨天气，其中8月31日多云到阴有阵雨或雷雨，局部大到暴雨，9月1-2日阴有大到暴雨，局部大暴雨，3日雨渐止转阴到多云，过程面雨量100-150毫米，南部150-200毫米，个别300毫米，小时雨强40-80毫米。为切实做好此次强降雨防范应对工作，现提示如下：

一要高效运行联合指挥体系。8月，我市连续遭受三个台风及强降雨影响，全市累计降雨量已达613.9毫米，较常年同期偏多一倍以上，山体土壤含水量高度饱和。此轮降雨影响区域可能与前期台风、强降雨影响区域重叠，小流域山洪、地质灾害、城乡积涝等次生灾害风险极高。当前正值开学返校时段，人员出行集中，多重风险因素叠加，防汛形势依然严峻、不容松懈。各地各有关部门务必高度警惕，坚决克服侥幸心理和麻痹思想，牢固树立底线思维、极限思维，发扬连续作战精神，高效运行“1833”联合指挥体系，强化统筹指挥调度，严格按照防汛Ⅳ级应急响应要求，保持应急作战状态，加强会商研判和联合值班值守，严格落实每日两次会商、两次提示、两次调度、两次动态信息发布“四个二”工作要求，抓细抓实各项防御应对措施，确保各项工作高效协同、闭环落实。

二要加强监测预报预警和快速响应处置。持续加密水雨情、山洪、地质灾害的实时监测和短临预报，动态滚动发布精准预报预警信息。要严格落实预警叫应机制，发布暴雨、山洪、地质灾害等高等级预警时，第一时间叫应叫醒“三个关键人”，确保预警信息直达一线、快速落地，督促相关人员迅速响应、及时进岗到位，精准落实针对性防范处置措施。重点严防山洪、地质灾害突发，一旦发现异常征兆或收到高级别预警，立即激活基层防汛小单元，单元长迅速开展预警传递、人员转移、先期处置等工作。

三要强化风险隐患排查整治。聚焦地质灾害隐患点和风险防范区、山洪灾害危险区、在建工程、交通干线、地下空间、低洼易涝点、下穿立交、宗教场所、养老机构等重点区域和重点部位，全面开展风险隐患排查整治。加大高陡边坡、切坡建房、茶园竹林、危旧房屋、临水临崖路段、易积水路段、高风险路段、漫水桥等风险点的巡查排查频次，紧盯山洪沟口、狭窄行洪河道、病险山塘等涉山涉水工程重点部位，及时落实安全管控和防范措施。科学强化水利工程调度，严格执行水库调度运行计划，对超汛限水位运行的水库，采取有力措施及时降至汛限水位以下，腾出纳蓄空间。视情关停高风险游乐项目，加强涉山涉水景区、网红打卡点、野景点、漂流、溪滩溯溪、户外露营地的巡查管控力度，全面落实警示提醒、物理隔离等管控举措，及时劝返、疏散游客，杜绝安全事故发生。

四要强化人员转移避险工作。坚持“以预报预警为令”，一旦降雨达到风险阈值，相关重点乡镇（街道）要根据预案自主启动对应等级的应急响应，相关风险区域、防汛小单元要提前做好准备转移，果断开展人员转移和扩面转移工作；县级防指根据当地汛情形势和乡镇（街道）响应启动情况，及时启动相应级别的应急响应，坚决做到以工作的确定性应对风险的不确定性。严格落实“三提前三必须”要求，做到应转尽转、应转快转、应转早转、安全返回，同时做好转移人员安全管理与服务工作，经安全评估后方可组织人员返回。

五要强化应急救援准备各项工作。要结合本轮强降雨过程特点，全面核查应急预案、物资装备筹备情况，及时补齐消耗的各类物资装备，配齐配全防汛“三大件”“五小件”、卫星电话、“一村一挖机”等应急设备，对所有抢险装备逐一检查、调试到位，确保卫星电话等设备全程可用、有效管用。各级防指办及气象、水利、资规等部门要充实值班值守力量，严格落实24小时值班和领导在岗带班制度。各类应急抢险救援队伍要全程保持战备备勤状态，提前向高风险、重点区域前置救援力量，高效运行“1618”救援指挥体系，一旦突发险情灾情，第一时间调集力量开展抢险处置。

六要加强宣传发动和信息报送。充分运用电视、网络、广播、短信、微信、应急广播等多渠道发布防暴雨、防山洪、防地质灾害、防内涝提示提醒，以“两直一白”形式直达群众、直达基层责任人，引导群众主动远离山洪地质灾害风险区。要加强案例宣传，切实提升群众的防灾避险意识和自救互救能力。严格落实紧急信息报送规定，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报、谎报和错报。

温州市防汛防台抗旱指挥部办公室

2026年8月31日

来 源：温州发布

原标题： 防范强降雨！温州市防指办发布最新工作提示

本文转自：温州新闻网 66wz.com