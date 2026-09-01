温州日报 2026-09-01 08:40:12

温州首次采用新能源电车承运风电设备，跻身“零碳试点”。

温州网讯 近日，两套由金风科技生产的大型风电机组在温州装车集港，后由货轮运送到“一带一路”共建国家土耳其。与以往不同，这次负责转运到港口的“摆渡车”不再是燃油特种车，而是一排新能源电车。这也是温州首次采用新能源电车承运风电设备，跻身“零碳试点”。

据悉，风电机组是超重超限装备，运输长期依赖燃油特种车辆，碳排放高、成本高企。此次运输企业常州制慧绿电工程物流有限公司积极拓展新赛道，以新能源电车替代燃油车，让重型风电设备乘绿电出海，为风电设备绿色出海蹚出了一条可复制、可推广的新路径。

当前，温州正全力打造千亿级海上风电产业集群，向全国新能源产能中心和应用示范城市迈进。全市已布局17个海上风电项目，规划总容量超2000万千瓦，占浙江省一半以上。金风科技温州基地产线排至今年四季度，海外订单占比约五成，“三峡领航号”等全球领先机型从这里驶向深蓝。今年上半年，温州新能源产业规上工业增加值达253.8亿元，同比增长12.6%。

从“造得出”到“运得出”，再到“出得去”，一台风机串起的正是温州风电全产业链的闭环能力。作为2026年跨境贸易便利化专项行动试点城市，温州正以政策集成、创新集成、服务集成破解进出口堵点，让“零碳”物流成为绿色出海的又一块拼图。常州制慧绿电相关负责人表示，将以此次试点为新起点，深耕新能源重型物流，为温州打造千亿级海上风电产业集群、服务“一带一路”能源基础设施建设贡献更大力量。

来 源：温州日报

原标题： 温州“零碳”物流又多一块拼图 新能源电车首次转运风电设备

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com