中央气象台 2026-09-01 08:51:29

中央气象台9月1日6时发布台风蓝色预警：由今年第18号台风“沙德尔”减弱后的残余涡旋发展的热带低压，今天凌晨在南海西北部海域再度加强为台风（热带风暴级，该续编台风中央气象台将继续维持原台风名称“沙德尔”和编号2618不变），今天早晨5点钟其中心位于广东省汕尾市西南方向约480公里的南海西北部海面，就是北纬19.2度、东经112.8度，中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为995百帕。

预计，“沙德尔”将以每小时25公里左右的速度向东偏北方向移动，强度变化不大，今天白天移入南海东北部海面，3日起将在南海东北部回旋并逐渐减弱。

大风预报：9月1日8时至2日8时，受“沙德尔”及其外围环流影响，南海大部海域、北部湾东部、琼州海峡、台湾海峡、巴士海峡、东海西南部、海南岛沿海、浙江南部沿海、福建北部沿海将有6—7级风、阵风8级，其中南海北部和中部的部分海域风力可达8级、阵风9—10级。

降水预报：9月1日8时至2日8时，受“沙德尔”及其外围环流影响，福建中东部、浙江南部、广东东部、江西南部、台湾岛西部和南部、海南岛南部等地部分地区有大到暴雨，其中，浙江南部、福建东北部、台湾岛南部等地部分地区有大暴雨，福建东北部等地局地有特大暴雨（250～280毫米）。

8月30日上午，今年第18号台风“沙德尔”减弱后的热带低压移入广西境内后，风力进一步减弱，中央气象台于当日17时对其停止编号。

未来温州天气怎么样？

据温州气象部门预报，受偏东气流影响，我市8月31日至9月3日多阵雨或雷雨天气，其中8月31日多云到阴有阵雨或雷雨，局部大到暴雨，9月1-2日阴有大到暴雨，局部大暴雨，3日雨渐止转阴到多云，过程面雨量100-150毫米，南部150-200毫米，个别300毫米，小时雨强40-80毫米。

未来一周预报

01日（周二）：阴有大到暴雨，局部大暴雨 25～28℃

02日（周三）：阴有大到暴雨，局部大暴雨 25～28℃

03日（周四）：雨渐止转阴到多云 25～32℃

04日（周五）：多云 24～33℃05日（周六）：多云到阴，局部有阵雨 24～31℃

06日（周日）：多云 24～32℃

来 源：中央气象台

原标题： 罕见！台风“沙德尔”复活，最新路径公布

本文转自：温州新闻网 66wz.com