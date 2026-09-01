智能门锁“抓拍”立大功 永嘉民警破获系列盗窃案

温州日报 2026-09-01 09:14:26

一名可疑男子出现在这户门前徘徊观察，疑似在踩点。而这一过程，恰好被智能门锁拍下，最终帮助民警顺利破案。

温州网讯 近日，永嘉县公安局刑事侦查大队收到市民陈先生（化名）送来的一面特殊锦旗，上面印着：“你相信光吗？不，我们相信人民的警察。”陈先生说，家里的黄金首饰和名贵手表不翼而飞，而且是在自己外出工作三个月期间，什么时候被偷的都不知道，“这都能抓到贼，公安真是太厉害了”。

2026年5月3日，出差在外3个月的陈先生回到永嘉瓯北的家中，令他意外的是，家里门锁完好无损，家中物品摆放如常，可保险箱中的80克黄金首饰和一只名贵手表不翼而飞。陈先生随即报警。

接警后，刑侦大队民警陈孙达立刻赶往现场勘查。民警发现，这起入户盗窃案与之前辖区内另外4起案件的作案手法高度相似。

“这贼肯定是个老手，具有很强的反侦查意识。他专挑安防相对薄弱的小区，会选择使用老式智能门锁、没有反锁习惯、且长期不在家的住户下手，且每次作案会戴手套，利用技术手段开锁入室，寻找保险箱及备用钥匙，得手后会尽量恢复室内原状。”正因如此，受害人往往数月后才发现，此时监控视频多数已被覆盖，且作案时间模糊，痕迹物证几乎全部灭失，侦办难度极大。

民警表示，这贼还特意在陈先生家留下了一根不属于自己的烟头，试图迷惑警方的侦查方向。

案件串并后，民警转变思路——这贼对“下手”的住宅要求这么多，在入户盗窃前一定会观察门锁，反复踩点。而目前一些智能门锁有抓拍功能，极可能会留下线索。

在经过耐心的逐一排查后，民警果然有了意外收获。辖区一户业主家中曾在今年1月被盗，案发后，该业主更换了一款带记录功能的新门锁。5月4日，一名可疑男子出现在这户门前徘徊观察，疑似在踩点。而这一过程，恰好被智能门锁拍下。

结合视频中男子的体貌特征，民警进一步研判，迅速锁定了嫌疑人杨某及其行踪。5月8日，杨某在销赃结束返回住处途中，被民警抓获。而抓获时，杨某手上还戴着从陈先生家中盗来的名表，可谓人赃并获。

到案后，警方依据前期侦查掌握的证据，逐步查明其自2025年10月以来的系列盗窃事实，并根据线索顺线抓获收赃人员戴某、马某。同时，民警在让被盗小区物业协助排查的过程中，又发现另一名尚未察觉家中被盗的业主。

经查，杨某先后作案6起，盗窃财物共计40余万元。

目前，杨某及戴某、马某均已被依法采取刑事强制措施，赃款赃物仍在逐步追缴，案件正在进一步侦办中。

警方提醒>>>

家中尽量不要存放大量现金及贵重物品，保险箱应固定并妥善保管备用钥匙，切勿将钥匙放在门口脚垫、鞋柜等易被翻找的位置。如长时间离家外出，请务必反锁门窗。另外，家中购买或更换门锁时，要认准带有双排曲线槽和防钻栓的C级锁芯，避免给不法分子可乘之机。

来 源：温州日报

原标题： 智能门锁“抓拍”立大功 偷盗“老手”踩点被拍个正着 民警破获系列盗窃案

记者 杜一川 通讯员 谢洛豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com