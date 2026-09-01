喜欢生吃？小心“病从口入”！夫妻因两盘海鲜成“小黄人”

温州晚报 2026-09-01 09:30:00

近日，一对温州夫妇却因为吃了半生不熟的海鲜，结果双双“中招”成了“小黄人”，即急性戊型病毒性肝炎。

温州网讯 海鲜，是温州人的最爱。近日，一对温州夫妇却因为吃了半生不熟的海鲜，结果双双“中招”成了“小黄人”，即急性戊型病毒性肝炎。这对于喜欢生吃海鲜的市民，不得不“提个醒”了。

这对夫妻是土生土长的温州人，平时素来偏爱食用海鲜，白灼、生腌、刺身……近日，他们没事就刷剧，刷剧的同时“干掉”了满满两盘贝类海鲜。几天后，两人先后感觉身体不适，浑身疲惫、食欲不振，吓人的是尿液也红了，两人对着镜子一照，眼白、皮肤全都染上一层蜡黄，妥妥的一对“小黄人”。

夫妻俩怀疑是不是“中毒”了，赶紧前往温医大附一院就诊，抽血检查显示肝功能各项指标严重超标，随后双双住院治疗。两人最终被确诊为急性戊型病毒性肝炎。

经询问，夫妻俩是食用了半生不熟的海鲜，因此医生怀疑此次感染与食用未充分加热的海鲜产品有关。经过治疗，目前夫妻俩已无大碍。

“很多温州人在食用海鲜时，为追求鲜美，仅仅将海鲜过了下热水，根本没熟透，这个饮食习惯可不好。”温医大附一院感染内科张慧芳副主任医师介绍，戊型病毒性肝炎，简称戊肝，是由戊型肝炎病毒感染引起、主要经消化道传播的病毒性肝炎。所谓病从口入，只要误食被病毒污染的食物、水源，就存在感染风险。温州地区常年存在戊肝病例，温医大附一院感染内科年均收治戊肝住院病例就达150～200例。

医生介绍，病毒性肝炎分为甲、乙、丙、丁、戊5种常见类型。戊肝知名度不大，但杀伤力很强，比甲肝更高发。而且特定人群感染戊型肝炎，容易出现生命危险，如老人、小孩、孕妇，这类人群抵抗力差，会导致重症肝炎，危及生命。

人体感染戊肝病毒后，多数人症状不重或是隐性感染，没有明显的临床表现。但是，部分患者则会急性发作，出现明显的消化道症状，甚至一些全身症状，如发热、乏力、黄疸等，严重者甚至会因肝衰竭而死亡。一旦出现上述症状，应及时就诊。

■四条预防措施

1.海鲜、肉类务必彻底煮熟：贝类煮至外壳完全张开、肉质无透明生感，食材中心温度保持70℃以上持续加热，杜绝半生、生腌、刺身；

2.不喝生水，生食果蔬彻底清洗：饮用水完全煮沸，生吃水果、蔬菜用流动清水反复冲洗；

3.生熟厨具严格分开：处理生鲜、熟食的菜板、刀具、碗筷分区使用，处理海鲜肉类后及时洗手；

4.主动接种戊肝疫苗。

来 源：温州晚报

原标题： 喜欢生吃？小心“病从口入”！夫妻成“小黄人” 因为“两盘海鲜”

记者 王骁

本文转自：温州新闻网 66wz.com