温州晚报 2026-09-01 09:30:15

温州网讯 8月30日，澳大利亚悉尼马拉松赛场，来自温州龙湾的三位跑步爱好者项庆强、项晓忠、项中强冲过悉尼歌剧院前的终点线，他们耗时4个多小时完赛，就此成功迈出了世界马拉松大满贯挑战的第一步。

左起：项中强、项庆强、项晓忠

左起：项庆强、项中强、项晓忠

世界马拉松大满贯是目前全球规格最高、影响力最大的马拉松系列赛，代表着马拉松运动的最高水准。世界马拉松大满贯设立于2006年，最初包含波士顿、伦敦、柏林、芝加哥、纽约五大赛事，2013年东京马拉松加入后升级为六大满贯，2025年悉尼马拉松成为第七个成员赛事，2026年6月，开普敦马拉松已被确认将于2027年正式成为第八个世界马拉松大满贯赛事，也是非洲大陆的首个马拉松大满贯赛事。

作为目前南半球唯一的大满贯赛事，悉尼马拉松赛道虽然是公认的七大满贯中最难的一个，累计爬升较大，但依旧吸引了国内外约4万名跑者前来参赛。“全程42.195公里几乎没有一公里是平坦的，不是在上坡就是在下坡。还有这个赛道全程都是倾斜的，左右也是倾斜的，所以我们三个跑了4个多小时，本来我的PB（个人最好成绩）是330（3小时30分完赛）。”项庆强介绍。

项庆强

项庆强、项晓忠、项中强均是龙湾区沙城街道七甲人，来自同一个村，都姓项。46岁的项庆强就职于永强供电公司，49岁的项中强和46岁的项晓忠均是当地不锈钢行业的老板。三人均是温州市冬泳协会和温州市铁人三项运动协会会员，从事冬泳、铁人三项运动数十年。尤其是项庆强，2023年8月，他与另外三位温州冬泳勇士黄忠达、谢德荣和赵静一起，历时11小时54分，以三轮12棒接力的方式，成功横渡英吉利海峡——这是温州人第一次征服有着“泳界珠峰”之称的英吉利海峡。那次挑战中，项晓忠也作为后勤保障人员全程随行。

说起挑战马拉松大满贯赛事的缘由，项庆强介绍，此前三人多次参加国内马拉松赛事，去年经他提议，三人相约结伴开始挑战大满贯马拉松。经过近一年的筹备，今年8月抽出时间赴悉尼参赛。此次征战悉尼马拉松，当地气温和语言差异对三人来说都是很大的挑战。悉尼地处南半球，目前正值冬末春初，气温只有十余摄氏度，好在赛前在温州备战时，他们利用夜间训练以模拟悉尼比赛时间。出国比赛的另一大挑战是语言，尽管英语交流有困难，但好在手机翻译软件帮了三人大忙。

左起：项中强、项晓忠、项庆强

成功完成征战大满贯第一步后，三人计划明年上半年继续征战东京、伦敦或柏林马拉松。“今年我们就参加悉尼这一站，因为马拉松大满贯的中签率很低。我们计划在各大满贯赛事之间轮流报名，用三到四年时间完成全部大满贯赛事，在世界马拉松大满贯舞台上展现温州人不怕困难、敢为人先的精神风貌。”项庆强说。据悉，三位“跑男”今天乘机回国，将于明天中午飞抵温州。

来 源：温州晚报

原标题： 温州三位“跑男”挑战世界马拉松大满贯

记者 魏华

本文转自：温州新闻网 66wz.com