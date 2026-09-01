瓯海发布 2026-09-01 10:00:59

温州市自来水有限公司发布公告，因供水管道施工，瓯海部分区域将停水。

温州市自来水有限公司发布公告，因供水管道施工，瓯海部分区域将停水，一起来看详情。

因供水管道施工需要，2026年9月1日9时至17时瓯海区梧田街道南浦路3号南塘一组团周边一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。

因供水管道施工需要，2026年9月1日10时至16时瓯海区瞿溪街道瞿河社区、瞿溪会昌社区、瞿溪二小周边一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。

因供水管道施工需要，2026年9月1日13时至17时瓯海区丽岙街道下呈村一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。

因供水管道施工需要，2026年9月2日13时至17时瓯海区丽岙街道向阳路、向阳南路、五兴路及周边一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。

因供水管道施工需要，2026年9月2日13时至17时瓯海区丽岙街道下章村霞荣路、明星路、沿河路一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。

因供水管道施工需要，2026年9月1日13时至17时瓯海区景山街道净水新村24栋一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。

因供水管道施工需要，2026年9月2日13时至17时瓯海区景山街道净水新村20栋一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。

因供水管道施工需要，2026年9月3日13时至17时瓯海区景山街道净水新村22栋一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。

因供水管道施工需要，2026年9月4日13时至17时瓯海区景山街道净水新村16栋一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。

因供水管道施工需要，2026年9月5日13时至17时瓯海区景山街道净水新村14栋一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。

来 源：瓯海发布

原标题： 最新停水通知！涉及瓯海这些区域

本文转自：温州新闻网 66wz.com