央视新闻 2026-09-01 10:00:59

记者今天（1日）从自然资源部获悉，我国新一轮找矿突破战略行动再获标志性成果，在安徽宣城市茶亭地区铜金矿勘查取得重大突破，有望在华东地区新形成大型铜金资源基地。

茶亭铜金矿床地处长三角腹地，是近年来我国新发现的具有超大型规模潜力的铜金矿床。自然资源部介绍，目前深部矿体尚未完全揭穿，圈定的主矿体长约1.2千米、宽约1.1千米。经初步估算，铜潜在资源超过数个50万吨级以上的大型铜矿规模，金潜在资源超过十余个20吨级以上的大型金矿规模，储量仍有较大上升空间。

自然资源部地质勘查管理司地质处处长 胡宪奇：茶亭铜金矿勘查项目，是我们2026年重点勘查项目之一。在短短几个月时间取得重大突破，意义重大。当前我国铜矿需求旺盛，虽然外采度很高，但国内的找矿潜力也是非常巨大的，安徽茶亭就是鲜活例证。

铜被广泛用于光伏、风电、新能源汽车等产业。茶亭铜金矿未来可为华东地区冶炼、加工产业就近供给原料，是破解华东铜金资源短缺瓶颈、支撑区域一体化发展的关键资源支点，将显著提升长三角及东部经济带铜金自给与资源接续能力。

来 源：央视新闻

原标题： 新一轮找矿行动成果+1 我国铜金矿勘查再获重大突破

本文转自：温州新闻网 66wz.com