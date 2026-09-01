新华社 2026-09-01 10:01:00

由于美国和伊朗时隔一个月再次交火引发市场担忧，国际原油期货价格8月31日明显走高，盘中强势盘整，收盘时伦敦布伦特原油期货价格收于每桶90美元上方。

截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨2.36美元，收于每桶85.76美元，涨幅为2.83%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.39美元，收于每桶90.49美元，涨幅为2.71%。

据多家美国媒体8月30日援引美军官员的话报道，美军当天打击了位于霍尔木兹海峡附近伊朗拉腊克岛上的两个火箭发射装置。此次行动是美军一个月来首次对伊朗目标实施军事打击。这一消息随后得到美军中央司令部和伊朗方面证实。

伊朗外交部和军方8月31日说，作为对美军袭击伊朗拉腊克岛的回应，伊朗武装力量对约旦和阿联酋境内美军目标实施打击，并击落一架美军MQ-9无人机。

美国总统特朗普当天在接受美国福克斯新闻频道采访时表示，对伊朗的袭击“一定会有回应”，“我们将狠狠打击他们（伊朗）”。

此外，伊朗伊斯兰革命卫队海军当天表示，一艘试图通过霍尔木兹海峡南部的大型油轮触雷后发生严重火灾并完全停止航行。

PVM石油同仁公司分析师塔马斯·瓦尔加说，伊朗局势很可能已改变中东安全状况，未来一段时间，原油供应风险将持续，库存将继续大幅减少。

英国市场交易平台Tradu高级市场专员尼科斯·察布拉斯认为，地缘政治不确定性和供应中断持续时间越久，市场供需将越紧张，从而让原油价格面临持续上涨压力。不过，随着美国将政策重点转向对伊朗采取经济制裁，其发动更大规模军事行动的意愿有所受限。

来 源：新华社

原标题： 美伊再度交火 布伦特油价站上每桶90美元

本文转自：温州新闻网 66wz.com