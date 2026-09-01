@阿根廷国家足球队 2026-09-01 10:01:16

北京时间8月31日深夜，阿根廷球星梅西宣布从国家队退役。

阿根廷国家足球队随后在其官方微博发文，对梅西表示感谢。以下为全文：

谢谢你，与我们一同走过这段无与伦比的岁月。

你留下的不只是荣誉与胜利，更是忠诚、担当，以及身披这件球衣时从未保留的全部。

你的名字、你的身影，你为阿根廷付出的一切，都将成为蓝白历史永远的一部分。

谢谢你，我们的队长，里奥·梅西。

来 源：@阿根廷国家足球队

原标题： 梅西宣布退役！阿根廷国家队回应

本文转自：温州新闻网 66wz.com