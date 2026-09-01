鹿城区委书记张崇波主持召开区委常委会会议

鹿城发布 2026-09-01 10:38:52

8月31日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、文章精神、指示精神，部署鹿城区贯彻落实意见，并研究部署下一步防汛防台工作。

8月31日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、文章精神、指示精神，部署鹿城区贯彻落实意见，并研究部署下一步防汛防台工作。

鹿城区委书记张崇波主持会议。

会议传达学习了习近平总书记在中共中央政治局第二十七次集体学习时的重要讲话精神。会议指出，要聚焦练兵备战，围绕新时代军事战略方针，把管武装和用武装紧密结合起来，将“平时服务、急时应急、战时应战”的要求贯穿武装工作全过程，不断提升援战保战能力。要助力地方建设，推动驻鹿部队深度参与平安建设、基层治理、防汛防台、应急抢险、文明创建、重大安保等重点工作。要强化国防动员，深入开展全民国防教育“五进”活动，让关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为全社会的思想共识和行动自觉。要赓续优良传统，深化双拥模范创建，精准对接驻鹿部队急难愁盼，落实落细各项拥军优抚政策，为如期实现建军一百年奋斗目标作出鹿城贡献。

会议传达学习了习近平总书记纪念江泽民同志诞辰100周年大会上的重要讲话精神。会议指出，要筑牢政治忠诚，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。要站稳人民立场，始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，坚持“小切口”服务“大民生”，把老百姓关切的事一件一件办好。要坚持改革创新，坚持以改革的思维和创新的办法破解“成长的烦恼”，深入实施人工智能“六大倍增”行动，加快打造人工智能创新发展区。要强化战略思维，深入践行“八八战略”，聚焦聚力落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，紧扣市委“1361”思路举措和鹿城区委“一区三地五城”发展定位，努力为全国全省全市发展大局多作贡献。要发扬斗争精神，全面践行“六干六拼·攀高争先”行动，沉下心来干实事，扑下身子抓落实，实现高质量发展与高水平安全良性互促。

会议传达学习了习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示和在中共中央政治局会议上的重要讲话、在《求是》杂志上发表的重要文章《提高防灾减灾救灾能力》精神，通报全区防御应对今年第18号台风“沙德尔”工作情况，研究部署下一步防汛防台工作。会议指出，要加强预警预报，充分发挥“1833”联合指挥体系的信息枢纽作用，完善基层“叫醒叫应”机制和人员转移方案，确保预警信息第一时间直达村社、直达户人，让预警跑在灾害前、信息传到关键处。要强化风险管控，坚持“汛期不过、检查不停、整改不止”的工作要求，高度警惕小流域山洪、地质灾害、城乡内涝等次生灾害风险，以顶格标准全面抓好各项防御措施。要做好复盘总结，把防御中形成的好经验、好做法固化为长效机制，真正做到“打一仗、进一步”。要健全指挥体系，全面激活基层防汛防台应急小单元，做到决策果断、行动迅速、执行坚决，全力提升本质安全水平，加快打造安全韧性城市，为鹿城跨越式高质量发展筑牢坚实屏障。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波主持召开区委常委会会议

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com