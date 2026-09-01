温州日报 2026-09-01 10:06:51

近日，国家标准化管理委员会发布2025年我国牵头制修订的国际标准清单，由温州医科大学主导修订的《中医药——天麻》入选，我市实现主导制修订国际标准“零的突破”。

温州网讯 近日，国家标准化管理委员会发布2025年我国牵头制修订的国际标准清单，由温州医科大学主导修订的《中医药——天麻》入选，我市实现主导制修订国际标准“零的突破”。

据了解，项目推进过程中，温州医科大学牵头组建科研团队，联合昆明理工大学、中医药广东省实验室、中国中医科学院中药研究所等多家权威科研单位，针对天麻的核心技术指标、检测手段及应用规范开展系统性优化升级，进一步完善标准体系、提升标准适用性。

该标准明确规定了栽培和人工繁殖天麻块茎的最低质量要求与试验方法，适用于作为中药材销售和使用的天麻，并明确排除野生品种，以及重金属、农药残留、二氧化硫等安全限量要求，为全球至少16个国家和地区的天麻贸易提供统一的质量评价与检测技术依据,有助于破解天麻国际贸易中长期存在的掺假、品种混淆等质量难题，保障药材质量一致性与临床用药安全，为产业的规范化和高质量发展提供可行的技术依据，同时推动温州在国际标准化领域从“被动参与”向“主动主导”转变。

来 源：温州日报

原标题： 温州主导国际标准零的突破 为中医药天麻“立规矩”

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com