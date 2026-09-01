乐清发布 2026-09-01 10:38:54

8月31日，乐清市委书记戴旭强调研北塘片区乡村振兴和农文旅融合发展工作。

8月31日，乐清市委书记戴旭强调研北塘片区乡村振兴和农文旅融合发展工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深化落实省委、温州市委的决策部署，坚持塑形铸魂并重，聚焦产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，全面推动北塘片区高质量发展迈上新台阶，全力打造全省乃至全国乡村振兴和农文旅融合发展示范样板。

近年来，清江镇北塘村坚持党建引领聚合力、一张蓝图绘到底，以产兴村、以业富民，培育形成种苗种业、蔬果采摘、特色餐饮、科普研学等多元业态，构建片区组团联动发展格局，走出一条乡村振兴之路。戴旭强实地察看北塘片区发展情况，听取了推动北塘高质量打造乡村振兴示范样板工作等情况汇报。

在随后召开的座谈会上，戴旭强与属地、相关部门负责人和北塘村干部展开交流讨论，共谋乡村振兴。戴旭强指出，要深化认识、提高站位，对照全国全省先进标杆看到差距查找不足，切实把思想和行动统一到上级决策部署上来，以更高标准推动北塘高质量发展促共富，以实实在在的发展成效践行初心使命。

戴旭强强调，要做好产业兴旺文章，加快构建完善“种产销研学展”产业体系，推动一二三产深度融合，持续做强北塘草莓特色农业、三鲜面特色拳头产品、田园研学特色IP等。要做好生态宜居文章，在村庄风貌提升、人居环境整治等方面融入更多美学元素、留住田园乡愁，打造宜居宜业和美乡村。要做好乡风文明文章，进一步加快完善《片区公约》，在更大范围内形成崇孝尚德、文明有礼的现代文明新气象。要做好治理有效文章，进一步强化党建统领，做好村社换届“后半篇文章”等重点工作。要做好生活富裕文章，迭代升级“花果飘香”共富工坊，持续拓宽“家门口”就业渠道。要做好品牌提升文章，系统梳理北塘片区创新做法和成功案例，借势借力讲好北塘故事、打响北塘品牌。

戴旭强要求，牢固树立“一盘棋”思想，主动跟进、靠前服务，强化统筹、凝聚合力，构建上下贯通、横向联动、协同高效的工作格局，加快形成周调度、月会商、季复盘的常态化工作体系，确保各项工作落地见效。

乐清市领导陈向东、郑翔、陈万钦、汤建鹏参加调研。

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原标题： 戴旭强调研北塘片区乡村振兴和农文旅融合发展工作

记者 张孟涛、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com