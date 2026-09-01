永嘉县委书记钟方成走访看望老干部

永嘉发布 2026-09-01 10:38:53

8月31日，永嘉县委书记钟方成走访看望部分老干部，真诚感谢他们一直以来对永嘉发展作出的重要贡献，希望他们一如既往关心支持永嘉各项事业发展。

8月31日，永嘉县委书记钟方成走访看望部分老干部，真诚感谢他们一直以来对永嘉发展作出的重要贡献，希望他们一如既往关心支持永嘉各项事业发展，为永嘉加快打造高质量发展建设共同富裕示范区县域样板贡献智慧和力量。永嘉县委副书记黄金锡参加走访。

钟方成先后走访看望董庆华、陈建良、汪大清等老干部。每到一处，钟方成与老干部亲切交流，关切询问身体状况和生活情况，一同回顾永嘉改革发展的历程，并围绕创新永嘉、产业转型、城市建设、乡村振兴、共同富裕、社会治理等工作深入交流，共话永嘉未来发展蓝图。

钟方成说，老干部是党和国家的宝贵财富，是永嘉改革发展的亲历者、参与者、见证者，永嘉经济社会发展取得的成绩，离不开历届领导班子打下的坚实基础，其中也凝聚着老同志的智慧、心血和汗水。今年是“十五五”开局之年，接过事业发展的接力棒，深感责任重大、使命光荣。新征程上，我们要深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，落实省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，牢固树立和践行正确政绩观，锚定市委赋予永嘉向经济强县迈进的使命任务，接续奋斗、真抓实干，奋力在新征程上实现新的更大发展。

钟方成希望老干部在保重身体的同时，一如既往地关心支持永嘉县委中心工作，继续发挥政治优势、经验优势和威望优势，多传经送宝、多建言献策，与永嘉县委同心同向、携手并进，共同推动全县经济社会各项事业高质量发展。他叮嘱有关部门要进一步关心关爱老干部，做好服务保障工作，为老干部更好地发挥余热、安享晚年创造更好条件、营造更好氛围。

老干部们为永嘉经济社会发展取得的成绩点赞，他们纷纷表示对永嘉未来发展充满信心，将一如既往支持永嘉县委工作，继续发挥余热，积极建言献策，为全县发展凝心聚力、加油鼓劲。

来 源：永嘉发布

原标题： 钟方成走访看望老干部

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com